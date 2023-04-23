23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Экс-управленец из «МРСК Урала» получил должность в правительстве Прикамья

Бывший управленец из «Перменерго» Сергей Россихин назначен новым замминистра тарифов Прикамья
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Ранее замминистра работал в «Пермэнерго» Фото:

В министерстве тарифного регулирования Пермского края назначен новый заместитель главы ведомства. Им стал бывший сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин, сообщается на сайте краевого минтарифов.

«Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин», — говорится на сайте. Замминистра будет курировать сферу обращений по ТКО, вопросы цифровизации и автоматизации процессов тарифного регулирования.

Россихин имеет высшее экономическое образование. Ранее замминистра занимал должность главы отдела тарифообразования в «Перменерго» (филиал «МРСК Урала»). На этом посту он проработал более 10 лет.

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В министерстве тарифного регулирования Пермского края назначен новый заместитель главы ведомства. Им стал бывший сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин, сообщается на сайте краевого минтарифов. «Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин», — говорится на сайте. Замминистра будет курировать сферу обращений по ТКО, вопросы цифровизации и автоматизации процессов тарифного регулирования. Россихин имеет высшее экономическое образование. Ранее замминистра занимал должность главы отдела тарифообразования в «Перменерго» (филиал «МРСК Урала»). На этом посту он проработал более 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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