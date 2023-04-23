Экс-управленец из «МРСК Урала» получил должность в правительстве Прикамья

В министерстве тарифного регулирования Пермского края назначен новый заместитель главы ведомства. Им стал бывший сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин, сообщается на сайте краевого минтарифов.
«Заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин», — говорится на сайте. Замминистра будет курировать сферу обращений по ТКО, вопросы цифровизации и автоматизации процессов тарифного регулирования.
Россихин имеет высшее экономическое образование. Ранее замминистра занимал должность главы отдела тарифообразования в «Перменерго» (филиал «МРСК Урала»). На этом посту он проработал более 10 лет.
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