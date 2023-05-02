02 мая 2023

В Магнитогорске продают отель за 38 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, уборщица, уборка, отель azimut, клиринг
Отель находится на улице Краснофлотской Фото:

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу за 38 млн рублей отель на улице Краснофлотской. Объявление появилось на популярном сайте объявлений.

«Дом имеет 14 меблированных студий (~50 кв. м.) с балконами, собственным санузлом на 2 этаже (360 кв. м.) и 3 этаже (368 кв. м.), вход отдельный. Первый этаж (501 кв. м.), отдельный вход с тамбуром, имеет 5 больших комнат, холл, столовую, 3 санузла, подсобные помещения, летнее отапливаемое помещение», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В карточке указано, что в здании есть большой отапливаемый гараж на 2-4 машины, а также парковка перед домом на 9 машин. Объект оборудован системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, есть цифровое телевидение и безлимитный интернет. Подведены все коммуникации, в том числе газ. Дом находится на оживленной улице, рядом с остановкой общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Сосновском районе Челябинской области продают базу отдыха за 61 млн рублей. На территории базы на берегу озера Касарги находится трехэтажный корпус с 14 номерами с размещением на 50 человек.

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В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу за 38 млн рублей отель на улице Краснофлотской. Объявление появилось на популярном сайте объявлений. «Дом имеет 14 меблированных студий (~50 кв. м.) с балконами, собственным санузлом на 2 этаже (360 кв. м.) и 3 этаже (368 кв. м.), вход отдельный. Первый этаж (501 кв. м.), отдельный вход с тамбуром, имеет 5 больших комнат, холл, столовую, 3 санузла, подсобные помещения, летнее отапливаемое помещение», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В карточке указано, что в здании есть большой отапливаемый гараж на 2-4 машины, а также парковка перед домом на 9 машин. Объект оборудован системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, есть цифровое телевидение и безлимитный интернет. Подведены все коммуникации, в том числе газ. Дом находится на оживленной улице, рядом с остановкой общественного транспорта. Ранее стало известно, что в Сосновском районе Челябинской области продают базу отдыха за 61 млн рублей. На территории базы на берегу озера Касарги находится трехэтажный корпус с 14 номерами с размещением на 50 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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