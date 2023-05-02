В Магнитогорске продают отель за 38 млн рублей

03 мая 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Отель находится на улице Краснофлотской Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу за 38 млн рублей отель на улице Краснофлотской. Объявление появилось на популярном сайте объявлений. «Дом имеет 14 меблированных студий (~50 кв. м.) с балконами, собственным санузлом на 2 этаже (360 кв. м.) и 3 этаже (368 кв. м.), вход отдельный. Первый этаж (501 кв. м.), отдельный вход с тамбуром, имеет 5 больших комнат, холл, столовую, 3 санузла, подсобные помещения, летнее отапливаемое помещение», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В карточке указано, что в здании есть большой отапливаемый гараж на 2-4 машины, а также парковка перед домом на 9 машин. Объект оборудован системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, есть цифровое телевидение и безлимитный интернет. Подведены все коммуникации, в том числе газ. Дом находится на оживленной улице, рядом с остановкой общественного транспорта. Ранее стало известно, что в Сосновском районе Челябинской области продают базу отдыха за 61 млн рублей. На территории базы на берегу озера Касарги находится трехэтажный корпус с 14 номерами с размещением на 50 человек. Скрин с сайта «Авито»

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу за 38 млн рублей отель на улице Краснофлотской. Объявление появилось на популярном сайте объявлений. «Дом имеет 14 меблированных студий (~50 кв. м.) с балконами, собственным санузлом на 2 этаже (360 кв. м.) и 3 этаже (368 кв. м.), вход отдельный. Первый этаж (501 кв. м.), отдельный вход с тамбуром, имеет 5 больших комнат, холл, столовую, 3 санузла, подсобные помещения, летнее отапливаемое помещение», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В карточке указано, что в здании есть большой отапливаемый гараж на 2-4 машины, а также парковка перед домом на 9 машин. Объект оборудован системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, есть цифровое телевидение и безлимитный интернет. Подведены все коммуникации, в том числе газ. Дом находится на оживленной улице, рядом с остановкой общественного транспорта. Ранее стало известно, что в Сосновском районе Челябинской области продают базу отдыха за 61 млн рублей. На территории базы на берегу озера Касарги находится трехэтажный корпус с 14 номерами с размещением на 50 человек.