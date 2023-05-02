В Челябинске квартиры стали продаваться дольше

В Челябинске квартиру в среднем можно продать за 135 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в марте 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 квартиры стали продаваться дольше на 86%, с 71 до 135 дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В «Авито Недвижимости» проанализировали сроки экспозиции объявлений о продаже квартир на первичном рынке в Челябинске. «Выяснилось, что в среднем в регионе квартиры стали продаваться дольше: срок экспозиции увеличился на 86%», — говорится в сообщении.

Согласно данным «Авито Недвижимости», в марте 2023 года быстрее всего на первичном рынке в Челябинске продавались однушки — в течение 109 дней. Сложнее всего в городе было продать многокомнатные квартиры. Срок продажи подобной недвижимости составил 218 дней. Данную ситуацию пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«Челябинцы, как и жители других городов РФ, притормозили с покупкой квартир или ищут самые доступные варианты, их покупательская способность не выросла. Это хорошо заметно по сроку экспозиции квартир на первичном рынке в городе. Чем больше комнат, тем дольше продаются квартиры. Соответственно, самые дешевые и маленькие по площади объекты продаются быстрее всего», — пояснил Алексеев.

При этом Челябинск стал городом с долго продаваемыми новостройками. В марте 2023 года квартиры на первичном рынке продавались в среднем 132 дня.