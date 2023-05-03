Дочь челябинского экс-губернатора вмешалась в банкротство брата

Сейчас долги Александра Дубровского (в центре) оценивают в 270 млн рублей, но сумма может вырасти Фото: Илья Московец © URA.RU

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна не смогла уволить Павла Стешенцева, финансового управляющего ее брата Александра. Апелляционная инстанция отказалась отменить решение областного арбитража о назначении Стешенцева.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22.02.2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу Дубровской Анны Борисовны — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в арбитражный суд Уральского округа», — говорится в решении Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда.

Анна Дубровская утверждала, что между Стешенцевым и одним из кредиторов ее брата, компанией «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование», существует личная финансовая заинтересованность. Никаких доказательств дочь экс-губернатора не представила, и суд ее ходатайство отклонил. Получить комментарий Стешенцева не удалось. Представители семьи Дубровских от общения со СМИ отказываются.

Стешенцев был назначен финансовым управляющим Дубровского-младшего в феврале. Прежний управляющий Сергей Бурмистров был отстранен от должности. Кредиторы сына бывшего главы региона выяснили, что Бурмистров дисквалифицирован.

Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года по его собственному заявлению. Сумма долгов Дубровского-младшего превышает 270 млн рублей. Часть денег он должен сестре Анне и экс-супруге Ирине.