03 мая 2023

Мэр Перми призвал горожан голосовать, чтобы выиграть велосипеды «Кама». Фото

Мэр Перми призвал горожан голосовать, чтобы выиграть велосипеды «Кама». Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск велосипеда Кама. Завод Форвард. Пермь, велосипед кама 2023
Глава Перми пообещал подарить три велосипеда «Кама» участникам открытого голосования Фото:

Глава Перми Алексей Демкин подарит горожанам велосипеды «Кама». Для этого, по словам чиновника, необходимо принять участие в голосовании за выбор городского общественного пространства, которое преобразится в 2024 году. Условия участия в розыгрыше велосипедов Демкин разместил в своем аккаунте в Telegram.

«Один велосипед — хорошо, а три — лучше! Именно столько экземпляров обновленной „Камы“ могут выиграть участники народного голосования за общественное пространство, которое преобразится в следующем году. Если вы хотите стать обладателем брендированного велосипеда, принимайте участие в голосовании и участвуйте в розыгрыше», — написал Демкин.

Власти предлагают горожанам выбрать одно из трех общественных пространств, которое будет благоустроено: долина реки Данилиха, парк культуры и отдыха в Кировском районе, а также один из кварталов эспланады, расположенный между «Театром-Театром» и улицей Крисанова. Голосование проводится сайте 59.gorodsreda.ru до 31 мая.

Серийный выпуск обновленной «Камы» в Перми начался в феврале этого года. Лимитированная серия велосипедов, приуроченная к юбилею города, была раскуплена еще до поступления в розничную сеть. После этого компания-производитель велосипедов, «Форвард», решила произвести еще 10 тысяч экземпляров. Сообщалось, что в линейке велосипедов будет шесть различных моделей, представленных в различной цветовой гамме.

Пермяки могут выиграть легендарные велосипеды, приняв участие в голосовании, которое проводят власти
Пермяки могут выиграть легендарные велосипеды, приняв участие в голосовании, которое проводят власти
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Глава Перми Алексей Демкин подарит горожанам велосипеды «Кама». Для этого, по словам чиновника, необходимо принять участие в голосовании за выбор городского общественного пространства, которое преобразится в 2024 году. Условия участия в розыгрыше велосипедов Демкин разместил в своем аккаунте в Telegram. «Один велосипед — хорошо, а три — лучше! Именно столько экземпляров обновленной „Камы“ могут выиграть участники народного голосования за общественное пространство, которое преобразится в следующем году. Если вы хотите стать обладателем брендированного велосипеда, принимайте участие в голосовании и участвуйте в розыгрыше», — написал Демкин. Власти предлагают горожанам выбрать одно из трех общественных пространств, которое будет благоустроено: долина реки Данилиха, парк культуры и отдыха в Кировском районе, а также один из кварталов эспланады, расположенный между «Театром-Театром» и улицей Крисанова. Голосование проводится сайте 59.gorodsreda.ru до 31 мая. Серийный выпуск обновленной «Камы» в Перми начался в феврале этого года. Лимитированная серия велосипедов, приуроченная к юбилею города, была раскуплена еще до поступления в розничную сеть. После этого компания-производитель велосипедов, «Форвард», решила произвести еще 10 тысяч экземпляров. Сообщалось, что в линейке велосипедов будет шесть различных моделей, представленных в различной цветовой гамме.
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