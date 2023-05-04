Участники спецоперации просят защитить мэра Троицка Александра Виноградова от уголовного наказания

Александру Виноградову грозит шесть лет колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники спецоперации из Троицка (Челябинская область) просят защитить от уголовного преследования мэра Александра Виноградова, которому грозит шесть лет колонии за превышение полномочий. По словам бойцов, Виноградов спас Троицк от замерзания. Военнослужащие просят генерального прокурора РФ Игоря Краснова вмешаться в эту ситуацию.

«Просим президента России [Владимира Путина] и генпрокурора РФ помочь разобраться в ситуация с мэром Троицка Александром Виноградовым. Его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Он не дал замерзнуть людям зимой, и так поступил бы каждый мужчина и каждый руководитель», — говорят участники СВО в своем видеообращении.

По словам бойцов из Троицка, Виноградов оказывает участникам СВО и их семьям большую поддержку. Они обращают внимание, что в действиях мэра нет коррупционной составляющей или личной выгоды.

С мнением участников спецоперации согласны и рядовые жители Троицка. В поддержку мэра они начали собирать подписи. В документе говорится (имеется в распоряжении URA.RU), что глава превысил свои полномочия при участии правоохранительных органов.

«Жители Троицка возмущены субъективным подходом к запрошенному наказанию главе Виноградову. Потерпевшие по делу семья бизнесменов Барковых в 2019 году отказывались от включения оборудования центральных тепловых пунктов, без которых не работала система теплоснабжения центральной части города. Ситуация была критической: садики, школы, другие соцучреждения могли попросту замерзнуть», — говорится в коллективном обращении жителей.

По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Виноградов вину не признает. По его словам, он передал оборудование, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

Уголовное дело на Виноградова было возбуждено по заявлению бенефициаров ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игоря и Светланы Барковых. Супруги Барковы затем были сами осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц»). Гособвинение запросило для мэра Виноградова шесть лет колонии общего режима.