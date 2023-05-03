Пермская фабрика предлагает горожанам заработать на друзьях

04 мая 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

За помощь в трудоустройстве новых сотрудников обещают заплатить 16,5 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Швейная фабрика «Пермодежда» предлагает горожанам денежный бонус за помощь в расширении производственного штата. Предприятие обещает за каждого нового сотрудника платить полторы тысячи рублей через неделю после его трудоустройства, а через три месяца — еще 15 тысяч рублей. «Акция на швейной фабрике „Пермодежда“. Приведи друга к нам на фабрику для работы швеей и получи бонус за его трудоустройство. Полторы тысяч рублей ты получишь через неделю после трудоустройства друга, а 15 тысяч рублей — после трех месяцев его работы», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Швейная фабрика «Пермодежда» специализируется на пошиве профессиональной одежды для различных отраслей промышленности. В том числе предприятие выпускает форму для сотрудников МЧС и Минобороны РФ. По данным сервиса СБИС, в 2022 выручка фабрики составила 75,1 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что денежное вознаграждение за помощь в расширении штата пермякам предлагает Чайковский кирпичный завод. За каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника предприятие обещает платить восемь тысяч рублей.

Швейная фабрика «Пермодежда» предлагает горожанам денежный бонус за помощь в расширении производственного штата. Предприятие обещает за каждого нового сотрудника платить полторы тысячи рублей через неделю после его трудоустройства, а через три месяца — еще 15 тысяч рублей. «Акция на швейной фабрике „Пермодежда“. Приведи друга к нам на фабрику для работы швеей и получи бонус за его трудоустройство. Полторы тысяч рублей ты получишь через неделю после трудоустройства друга, а 15 тысяч рублей — после трех месяцев его работы», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Швейная фабрика «Пермодежда» специализируется на пошиве профессиональной одежды для различных отраслей промышленности. В том числе предприятие выпускает форму для сотрудников МЧС и Минобороны РФ. По данным сервиса СБИС, в 2022 выручка фабрики составила 75,1 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что денежное вознаграждение за помощь в расширении штата пермякам предлагает Чайковский кирпичный завод. За каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника предприятие обещает платить восемь тысяч рублей.