Иностранные выпускники из Челябинска научат педагогов Монголии вести курс русского языка

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, школа, русский язык, орфографический словарь
Преподавать русский язык монголам помогут иностранные выпускники Челябинска Фото:

Иностранные студенты и выпускники Челябинской области будут учить педагогов Монголии преподаванию русского языка. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).

«Одним из направлений сотрудничества с монгольской стороной определено повышение квалификации учителей и преподавателей русского языка как иностранного. Также будут готовить предметных учителей по физике, математике, химии», — уточнили в ЮУрГУ.

Контакты наладила команда ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала. Делегаты посетили аймак (провинцию) Дархан-уул. Столицу территории Дархан в советский период помогали строить и развивать представители СССР. В городе работает метзавод и хлебобулочный комбинат. Руководитель завода Ганболд Гомбо обозначен запрос на подготовку специалистов для обеспечения производственных нужд.

Участники поездки за два дня посетили школы, ссузы и вузы Дархана. В ходе встреч школьникам и студентам представили информацию о Челябинской области и региональных вузах.

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Иностранные студенты и выпускники Челябинской области будут учить педагогов Монголии преподаванию русского языка. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). «Одним из направлений сотрудничества с монгольской стороной определено повышение квалификации учителей и преподавателей русского языка как иностранного. Также будут готовить предметных учителей по физике, математике, химии», — уточнили в ЮУрГУ. Контакты наладила команда ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала. Делегаты посетили аймак (провинцию) Дархан-уул. Столицу территории Дархан в советский период помогали строить и развивать представители СССР. В городе работает метзавод и хлебобулочный комбинат. Руководитель завода Ганболд Гомбо обозначен запрос на подготовку специалистов для обеспечения производственных нужд. Участники поездки за два дня посетили школы, ссузы и вузы Дархана. В ходе встреч школьникам и студентам представили информацию о Челябинской области и региональных вузах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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