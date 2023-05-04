Иностранные выпускники из Челябинска научат педагогов Монголии вести курс русского языка

Преподавать русский язык монголам помогут иностранные выпускники Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иностранные студенты и выпускники Челябинской области будут учить педагогов Монголии преподаванию русского языка. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).

«Одним из направлений сотрудничества с монгольской стороной определено повышение квалификации учителей и преподавателей русского языка как иностранного. Также будут готовить предметных учителей по физике, математике, химии», — уточнили в ЮУрГУ.

Контакты наладила команда ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала. Делегаты посетили аймак (провинцию) Дархан-уул. Столицу территории Дархан в советский период помогали строить и развивать представители СССР. В городе работает метзавод и хлебобулочный комбинат. Руководитель завода Ганболд Гомбо обозначен запрос на подготовку специалистов для обеспечения производственных нужд.

Участники поездки за два дня посетили школы, ссузы и вузы Дархана. В ходе встреч школьникам и студентам представили информацию о Челябинской области и региональных вузах.