04 мая 2023
03 мая 2023

Бизнесмен из ХМАО меняет автосервис на машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте предприниматель готов обменять автосервис на машину (фото из архива) Фото:

Бизнесмен из Сургута (ХМАО) продает автосервис за 3,5 миллиона рублей. Также он готов поменять его на машину, сообщается в объявлении.

«Продам действующий автосервис по ремонту и обслуживанию немецких марок авто, и других. Есть все для непрерывной работы сервиса. Возможен обмен на авто», — сообщает продавец на сайте «Авито».

В автосервисе оборудованы четыре места для работы, из них три поста с подъемниками, один для диагностики и работ с электрикой. Помещение площадью 320 квадратных метров находится в аренде. Продавец готов к торгу.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Белоярского в связи с переездом выставил на продажу бизнес-мебельный салон. Стоимость объекта — 2,5 миллиона рублей.

Стоимость объекта — 3,5 миллиона рублей, продавец готов к обмену и торгу
Стоимость объекта — 3,5 миллиона рублей, продавец готов к обмену и торгу
В автосервисе оборудовано четыре поста
В автосервисе оборудовано четыре поста

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Бизнесмен из Сургута (ХМАО) продает автосервис за 3,5 миллиона рублей. Также он готов поменять его на машину, сообщается в объявлении. «Продам действующий автосервис по ремонту и обслуживанию немецких марок авто, и других. Есть все для непрерывной работы сервиса. Возможен обмен на авто», — сообщает продавец на сайте «Авито». В автосервисе оборудованы четыре места для работы, из них три поста с подъемниками, один для диагностики и работ с электрикой. Помещение площадью 320 квадратных метров находится в аренде. Продавец готов к торгу. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Белоярского в связи с переездом выставил на продажу бизнес-мебельный салон. Стоимость объекта — 2,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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