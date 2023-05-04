Бизнесмен из Сургута (ХМАО) продает автосервис за 3,5 миллиона рублей. Также он готов поменять его на машину, сообщается в объявлении.
«Продам действующий автосервис по ремонту и обслуживанию немецких марок авто, и других. Есть все для непрерывной работы сервиса. Возможен обмен на авто», — сообщает продавец на сайте «Авито».
В автосервисе оборудованы четыре места для работы, из них три поста с подъемниками, один для диагностики и работ с электрикой. Помещение площадью 320 квадратных метров находится в аренде. Продавец готов к торгу.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Белоярского в связи с переездом выставил на продажу бизнес-мебельный салон. Стоимость объекта — 2,5 миллиона рублей.
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