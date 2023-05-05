Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников 5 мая вручил медаль «За отвагу» атаману станицы Магнитной Андрею Бережневу. Эту награду ему присвоил президент России за героизм при выполнении задач СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Андрей Бережнев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе службы, указом президента России награжден медалью „За отвагу“. Участие в СВО — не первый опыт контрактной службы для героя», — заявили в пресс-службе.
В ходе выполнения задания казак Бережнев был ранен. Он является атаман Южного юртового казачьего общества и станицы Магнитной.
«Очень приятно, что есть люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг. Если они на передовой, то за Россию можно быть спокойным», — отметил Бердников, вручая медаль герою.
Момент вручения медали «За отвагу» атаману Андрею Бережневу
Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников 5 мая вручил медаль «За отвагу» атаману станицы Магнитной Андрею Бережневу. Эту награду ему присвоил президент России за героизм при выполнении задач СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Андрей Бережнев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе службы, указом президента России награжден медалью „За отвагу“. Участие в СВО — не первый опыт контрактной службы для героя», — заявили в пресс-службе. В ходе выполнения задания казак Бережнев был ранен. Он является атаман Южного юртового казачьего общества и станицы Магнитной. «Очень приятно, что есть люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг. Если они на передовой, то за Россию можно быть спокойным», — отметил Бердников, вручая медаль герою.