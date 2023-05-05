За героизм в СВО челябинскому атаману станицы вручили медаль. Фото

Боевой наградой казака своим указом наградил президент РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников 5 мая вручил медаль «За отвагу» атаману станицы Магнитной Андрею Бережневу. Эту награду ему присвоил президент России за героизм при выполнении задач СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Андрей Бережнев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе службы, указом президента России награжден медалью „За отвагу“. Участие в СВО — не первый опыт контрактной службы для героя», — заявили в пресс-службе.

В ходе выполнения задания казак Бережнев был ранен. Он является атаман Южного юртового казачьего общества и станицы Магнитной.

«Очень приятно, что есть люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг. Если они на передовой, то за Россию можно быть спокойным», — отметил Бердников, вручая медаль герою.

Момент вручения медали «За отвагу» атаману Андрею Бережневу Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорска