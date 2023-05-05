За героизм в СВО челябинскому атаману станицы вручили медаль. Фото

За героизм в СВО челябинскому атаману станицы вручили медаль. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
Боевой наградой казака своим указом наградил президент РФ Фото:

Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников 5 мая вручил медаль «За отвагу» атаману станицы Магнитной Андрею Бережневу. Эту награду ему присвоил президент России за героизм при выполнении задач СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Андрей Бережнев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе службы, указом президента России награжден медалью „За отвагу“. Участие в СВО — не первый опыт контрактной службы для героя», — заявили в пресс-службе.

В ходе выполнения задания казак Бережнев был ранен. Он является атаман Южного юртового казачьего общества и станицы Магнитной.

«Очень приятно, что есть люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг. Если они на передовой, то за Россию можно быть спокойным», — отметил Бердников, вручая медаль герою.

Момент вручения медали «За отвагу» атаману Андрею Бережневу
Момент вручения медали «За отвагу» атаману Андрею Бережневу
Фото:
В ходе выполнения задания казак получил ранение
В ходе выполнения задания казак получил ранение
Фото:

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Мэр Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников 5 мая вручил медаль «За отвагу» атаману станицы Магнитной Андрею Бережневу. Эту награду ему присвоил президент России за героизм при выполнении задач СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Андрей Бережнев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе службы, указом президента России награжден медалью „За отвагу“. Участие в СВО — не первый опыт контрактной службы для героя», — заявили в пресс-службе. В ходе выполнения задания казак Бережнев был ранен. Он является атаман Южного юртового казачьего общества и станицы Магнитной. «Очень приятно, что есть люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг. Если они на передовой, то за Россию можно быть спокойным», — отметил Бердников, вручая медаль герою.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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