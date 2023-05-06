Свердловские спасатели рассказали, как уберечь дачу от пожара

Свердловское МЧС: чтобы спасти дачу от пожара, нужно рядом поставить емкость с водой

07 мая 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

Спасатели поделились памяткой, как спасти дачу от пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 6 мая вспыхнули крупные пожары, в режевском поселке Первомайский загорелись складские помещения, где хранятся боеприпасы. Сотрудники МЧС рассказали, как можно защитить загородный дом от пожара. Для этого нужно скашивать сухую траву и установить емкость с водой у жилого строения. «Чтобы ваша дача не сгорела, нужно возле нее поставить емкость с водой и скосить сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка», — пишет пресс-служба 32-го ПСО в соцсети «ВКонтакте». Также нельзя проводить пожароопасные работы при получении штормового предупреждения. И нельзя разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось о крупном пожаре в Первомайском. Там огонь уничтожил два склада. Власти эвакуировали около 400 жителей. При тушении пожара пострадал один спасатель. Все последние данные о ЧП в поселке URA.RU публикует в онлайн-трансляции.

В Свердловской области 6 мая вспыхнули крупные пожары, в режевском поселке Первомайский загорелись складские помещения, где хранятся боеприпасы. Сотрудники МЧС рассказали, как можно защитить загородный дом от пожара. Для этого нужно скашивать сухую траву и установить емкость с водой у жилого строения. «Чтобы ваша дача не сгорела, нужно возле нее поставить емкость с водой и скосить сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка», — пишет пресс-служба 32-го ПСО в соцсети «ВКонтакте». Также нельзя проводить пожароопасные работы при получении штормового предупреждения. И нельзя разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось о крупном пожаре в Первомайском. Там огонь уничтожил два склада. Власти эвакуировали около 400 жителей. При тушении пожара пострадал один спасатель. Все последние данные о ЧП в поселке URA.RU публикует в онлайн-трансляции.