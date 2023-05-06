06 мая 2023

Свердловские спасатели рассказали, как уберечь дачу от пожара

Свердловское МЧС: чтобы спасти дачу от пожара, нужно рядом поставить емкость с водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар, огород, дача, подсолнух, сад
Спасатели поделились памяткой, как спасти дачу от пожара Фото:

В Свердловской области 6 мая вспыхнули крупные пожары, в режевском поселке Первомайский загорелись складские помещения, где хранятся боеприпасы. Сотрудники МЧС рассказали, как можно защитить загородный дом от пожара. Для этого нужно скашивать сухую траву и установить емкость с водой у жилого строения.

«Чтобы ваша дача не сгорела, нужно возле нее поставить емкость с водой и скосить сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка», — пишет пресс-служба 32-го ПСО в соцсети «ВКонтакте».

Также нельзя проводить пожароопасные работы при получении штормового предупреждения. И нельзя разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Первомайском. Там огонь уничтожил два склада. Власти эвакуировали около 400 жителей. При тушении пожара пострадал один спасатель. Все последние данные о ЧП в поселке URA.RU публикует в онлайн-трансляции.

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В Свердловской области 6 мая вспыхнули крупные пожары, в режевском поселке Первомайский загорелись складские помещения, где хранятся боеприпасы. Сотрудники МЧС рассказали, как можно защитить загородный дом от пожара. Для этого нужно скашивать сухую траву и установить емкость с водой у жилого строения. «Чтобы ваша дача не сгорела, нужно возле нее поставить емкость с водой и скосить сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка», — пишет пресс-служба 32-го ПСО в соцсети «ВКонтакте». Также нельзя проводить пожароопасные работы при получении штормового предупреждения. И нельзя разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось о крупном пожаре в Первомайском. Там огонь уничтожил два склада. Власти эвакуировали около 400 жителей. При тушении пожара пострадал один спасатель. Все последние данные о ЧП в поселке URA.RU публикует в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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