Два человека погибли при пожаре в челябинском селе

При тушении дома в селе Чесма найдены тела двух человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Пожар произошел в селе Чесма (Челябинская область), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС работали на тушении жилого дома и бани в селе Чесма на улице Свердлова. При тушении обнаружены два погибших, взрослые», — уточнили в ГУ МЧС региона.

Причины пожара устанавливаются. По факту гибели людей начата проверка.

В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение огня на природе и приусадебных участках. Ситуация усугубляется сухой погодой и сильным ветром. В Главном управлении лесами назвали телефоны, по которым можно звонить в случае обнаружения лесного пожара.