07 мая 2023

Два человека погибли при пожаре в челябинском селе

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, огонь, село запасное
При тушении дома в селе Чесма найдены тела двух человек Фото:
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Пожары в Свердловской области

Пожар произошел в селе Чесма (Челябинская область), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС работали на тушении жилого дома и бани в селе Чесма на улице Свердлова. При тушении обнаружены два погибших, взрослые», — уточнили в ГУ МЧС региона.

Причины пожара устанавливаются. По факту гибели людей начата проверка.

В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение огня на природе и приусадебных участках. Ситуация усугубляется сухой погодой и сильным ветром. В Главном управлении лесами назвали телефоны, по которым можно звонить в случае обнаружения лесного пожара.

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Пожар произошел в селе Чесма (Челябинская область), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники МЧС работали на тушении жилого дома и бани в селе Чесма на улице Свердлова. При тушении обнаружены два погибших, взрослые», — уточнили в ГУ МЧС региона. Причины пожара устанавливаются. По факту гибели людей начата проверка. В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение огня на природе и приусадебных участках. Ситуация усугубляется сухой погодой и сильным ветром. В Главном управлении лесами назвали телефоны, по которым можно звонить в случае обнаружения лесного пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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