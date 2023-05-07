07 мая 2023

Бастрыкин проверит вырубку леса в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Тагильчане пожаловались главе СК РФ Бастрыкину на якобы незаконную вырубку леса Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту вырубки леса вблизи Нижнего Тагила Свердловской области. Жители считают, что деревья рубят незаконно, сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову провести процессуальную проверку по сообщению о незаконной вырубке леса вблизи Нижнего Тагила. Глава СК РФ ждет доклад о ходе и результатах проверки», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

Информация о якобы незаконной вырубке леса поступила в ведомство от пользователей в соцсетях. Они рассказали, что это происходит в районе нижнетагильского поселка Антоновский. Затем информация началась распространяться по соцсетям.

Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти полугодовалого ребенка в Свердловской области. По данным СК РФ, несовершеннолетний скончался из-за неверно поставленного диагноза.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту вырубки леса вблизи Нижнего Тагила Свердловской области. Жители считают, что деревья рубят незаконно, сообщает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову провести процессуальную проверку по сообщению о незаконной вырубке леса вблизи Нижнего Тагила. Глава СК РФ ждет доклад о ходе и результатах проверки», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Информация о якобы незаконной вырубке леса поступила в ведомство от пользователей в соцсетях. Они рассказали, что это происходит в районе нижнетагильского поселка Антоновский. Затем информация началась распространяться по соцсетям. Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти полугодовалого ребенка в Свердловской области. По данным СК РФ, несовершеннолетний скончался из-за неверно поставленного диагноза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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