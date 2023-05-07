Бастрыкин проверит вырубку леса в Нижнем Тагиле

08 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Тагильчане пожаловались главе СК РФ Бастрыкину на якобы незаконную вырубку леса Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту вырубки леса вблизи Нижнего Тагила Свердловской области. Жители считают, что деревья рубят незаконно, сообщает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову провести процессуальную проверку по сообщению о незаконной вырубке леса вблизи Нижнего Тагила. Глава СК РФ ждет доклад о ходе и результатах проверки», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Информация о якобы незаконной вырубке леса поступила в ведомство от пользователей в соцсетях. Они рассказали, что это происходит в районе нижнетагильского поселка Антоновский. Затем информация началась распространяться по соцсетям. Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти полугодовалого ребенка в Свердловской области. По данным СК РФ, несовершеннолетний скончался из-за неверно поставленного диагноза.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту вырубки леса вблизи Нижнего Тагила Свердловской области. Жители считают, что деревья рубят незаконно, сообщает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову провести процессуальную проверку по сообщению о незаконной вырубке леса вблизи Нижнего Тагила. Глава СК РФ ждет доклад о ходе и результатах проверки», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Информация о якобы незаконной вырубке леса поступила в ведомство от пользователей в соцсетях. Они рассказали, что это происходит в районе нижнетагильского поселка Антоновский. Затем информация началась распространяться по соцсетям. Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти полугодовалого ребенка в Свердловской области. По данным СК РФ, несовершеннолетний скончался из-за неверно поставленного диагноза.