Бастрыкин проверит вырубку леса в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту вырубки леса вблизи Нижнего Тагила Свердловской области. Жители считают, что деревья рубят незаконно, сообщает пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову провести процессуальную проверку по сообщению о незаконной вырубке леса вблизи Нижнего Тагила. Глава СК РФ ждет доклад о ходе и результатах проверки», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
Информация о якобы незаконной вырубке леса поступила в ведомство от пользователей в соцсетях. Они рассказали, что это происходит в районе нижнетагильского поселка Антоновский. Затем информация началась распространяться по соцсетям.
Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти полугодовалого ребенка в Свердловской области. По данным СК РФ, несовершеннолетний скончался из-за неверно поставленного диагноза.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.