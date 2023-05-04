04 мая 2023

Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти полугодовалого ребенка в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Свердловское СУ СК подготовит доклад главе ведомства Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доблад о ходе расследования обстоятельств гибели малолетнего ребенка в Свердловской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Глава СК России поручил исполняющему обязанности СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о расследовании дела по факту смерти малолетнего ребенка, в результате неверно поставленного диагноза. Женщина обратилась с просьбой привлечь виновных к ответственности», — рассказали в telegram-канале Следственного комитета России.

Информация о гибели шестимесячного ребенка из-за неверного диагноза врачей в Нижнем Тагиле появилась в СМИ. Свердловчанка винит в гибели своего сына медиков, рассказали Е1.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доблад о ходе расследования обстоятельств гибели малолетнего ребенка в Свердловской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Глава СК России поручил исполняющему обязанности СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о расследовании дела по факту смерти малолетнего ребенка, в результате неверно поставленного диагноза. Женщина обратилась с просьбой привлечь виновных к ответственности», — рассказали в telegram-канале Следственного комитета России. Информация о гибели шестимесячного ребенка из-за неверного диагноза врачей в Нижнем Тагиле появилась в СМИ. Свердловчанка винит в гибели своего сына медиков, рассказали Е1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...