Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти полугодовалого ребенка в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доблад о ходе расследования обстоятельств гибели малолетнего ребенка в Свердловской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Глава СК России поручил исполняющему обязанности СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о расследовании дела по факту смерти малолетнего ребенка, в результате неверно поставленного диагноза. Женщина обратилась с просьбой привлечь виновных к ответственности», — рассказали в telegram-канале Следственного комитета России.
Информация о гибели шестимесячного ребенка из-за неверного диагноза врачей в Нижнем Тагиле появилась в СМИ. Свердловчанка винит в гибели своего сына медиков, рассказали Е1.
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