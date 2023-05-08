Среди челябинцев вырос спрос на экстремальный отдых и гастротуры

Челябинцы выбирают рискованный отдых Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Челябинские туроператоры зафиксировали рост спроса на экстремальные виды отдыха и гастротуры среди жителей региона. Об этом URA.RU сообщили участники рынка.

«В последние годы наблюдаем интерес у сплавляющихся по рекам туристов к тематическим турам. Например, на реке Ай просят включить в программу посещение экстрим-парка с прыжками со скалы, троллеем и навесным мостом», — рассказал URA.RU гендиректор челябинского туроператора «А2 тур» Андрей Шалашов.

Челябинцы также стали интересоваться путешествиями с гастрономическими составляющими, когда еду готовят на глазах туристов во время стоянок. При этом у жителей региона есть запрос на комфортный отдых.

«Кроме инструкторов, на катамаране у нас всегда впереди идет команда сопровождения. Она отвечает за приготовление еды, бани, установку палаток для ночлега. Бытовые удобства, антиклещевая обработка, трансфер до Челябинска — у людей голова об этом уже не болит», — рассказала URA.RU директор туристского комплекса «Веселая мельница» из Веселовки под Златоустом Татьяна Рыбкина.

«Веселая мельница» развивает маршрут по реке Ай от Межевого до Лаклов. В «А2 тур» на волне востребованности решили увеличить линейку туров: к традиционным по Аю и Юрюзани добавили сплавы по рекам Уфе и Белой. Туристы, которым интересен такой вид досуга, проживают не только в Челябинске, — есть группы из Набережных Челнов, Альметьевска и Казани, из Уфы, Тюменской и Свердловской областей.

Ранее URA.RU сообщало, что туристические фирмы Челябинской области обновили прайсы на сплавы по горным рекам в текущем сезоне. Самый дорогой сплав обойдется жителям региона почти в 14 тысяч рублей, самый дешевый — в 1,5 тысячи рублей.