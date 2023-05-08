08 мая 2023

В сгоревшей Сосьве открылся парк Победы. Фото

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, парк победы, аллея героев
В Сосьве открылся Парк Победы Фото:

В частично уничтоженной огнем Сосьве открылся парк Победы. Все работы были завершены к 9 мая. Соответствующее поручение ранее давал региональный губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«К 9 мая в Сосьве завершено благоустройство Парка Победы. Оно выполнено по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На проведение работ в Сосьву было направлено около 10 миллионов рублей. Парк стал точкой притяжения не только для жителей поселка, но и для тех, кто сейчас работает над восстановлением Сосьвы», — отметили в ДИПе.

В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров. Огнем был частично уничтожен поселок Сосьва. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.

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В частично уничтоженной огнем Сосьве открылся парк Победы. Все работы были завершены к 9 мая. Соответствующее поручение ранее давал региональный губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «К 9 мая в Сосьве завершено благоустройство Парка Победы. Оно выполнено по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На проведение работ в Сосьву было направлено около 10 миллионов рублей. Парк стал точкой притяжения не только для жителей поселка, но и для тех, кто сейчас работает над восстановлением Сосьвы», — отметили в ДИПе. В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров. Огнем был частично уничтожен поселок Сосьва. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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