В сгоревшей Сосьве открылся парк Победы. Фото

09 мая 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

В Сосьве открылся Парк Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В частично уничтоженной огнем Сосьве открылся парк Победы. Все работы были завершены к 9 мая. Соответствующее поручение ранее давал региональный губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «К 9 мая в Сосьве завершено благоустройство Парка Победы. Оно выполнено по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На проведение работ в Сосьву было направлено около 10 миллионов рублей. Парк стал точкой притяжения не только для жителей поселка, но и для тех, кто сейчас работает над восстановлением Сосьвы», — отметили в ДИПе. В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров. Огнем был частично уничтожен поселок Сосьва. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В частично уничтоженной огнем Сосьве открылся парк Победы. Все работы были завершены к 9 мая. Соответствующее поручение ранее давал региональный губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «К 9 мая в Сосьве завершено благоустройство Парка Победы. Оно выполнено по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На проведение работ в Сосьву было направлено около 10 миллионов рублей. Парк стал точкой притяжения не только для жителей поселка, но и для тех, кто сейчас работает над восстановлением Сосьвы», — отметили в ДИПе. В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров. Огнем был частично уничтожен поселок Сосьва. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.