08 мая 2023
07 мая 2023

Пермские полицейские нашли в лесу пропавших детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, патруль полиции
Полицейские нашли девочек в четыре часа утра 9 мая Фото:

В лесу вблизи поселка Марковский (Чайковский городской округ, Пермский край) сотрудники полиции нашли пропавших девочек 12 и 14 лет. Дети ушли гулять в лес с собаками, но не смогли найти дорогу домой, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Поступило сообщение, что в лесу вблизи поселка Марковский заблудились две девочки 12 и 14 лет. Дети ушли гулять в лес с собаками, но заблудились и не смогли найти дорогу домой. Самостоятельные поиски не привели к успеху, поэтому родители обратились за помощью», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На поиски детей были отправлены все наряды полиции. Девочек искали сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковые, госавтоинспекторы и кинолог со служебно-розыскной собакой. Несовершеннолетних удалось найти в четыре часа утра 9 мая — они вышли на звуки машины сотрудников полиции.

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В лесу вблизи поселка Марковский (Чайковский городской округ, Пермский край) сотрудники полиции нашли пропавших девочек 12 и 14 лет. Дети ушли гулять в лес с собаками, но не смогли найти дорогу домой, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Поступило сообщение, что в лесу вблизи поселка Марковский заблудились две девочки 12 и 14 лет. Дети ушли гулять в лес с собаками, но заблудились и не смогли найти дорогу домой. Самостоятельные поиски не привели к успеху, поэтому родители обратились за помощью», — сообщается в telegram-канале ведомства. На поиски детей были отправлены все наряды полиции. Девочек искали сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковые, госавтоинспекторы и кинолог со служебно-розыскной собакой. Несовершеннолетних удалось найти в четыре часа утра 9 мая — они вышли на звуки машины сотрудников полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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