Пермские полицейские нашли в лесу пропавших детей

Полицейские нашли девочек в четыре часа утра 9 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лесу вблизи поселка Марковский (Чайковский городской округ, Пермский край) сотрудники полиции нашли пропавших девочек 12 и 14 лет. Дети ушли гулять в лес с собаками, но не смогли найти дорогу домой, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Поступило сообщение, что в лесу вблизи поселка Марковский заблудились две девочки 12 и 14 лет. Дети ушли гулять в лес с собаками, но заблудились и не смогли найти дорогу домой. Самостоятельные поиски не привели к успеху, поэтому родители обратились за помощью», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На поиски детей были отправлены все наряды полиции. Девочек искали сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковые, госавтоинспекторы и кинолог со служебно-розыскной собакой. Несовершеннолетних удалось найти в четыре часа утра 9 мая — они вышли на звуки машины сотрудников полиции.