Возле БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге создадут оазис. Фото

Кофейня «Папа Карло» в Екатеринбурге преобразует летнюю веранду возле БЦ «Высоцкий»
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Подборка заведений с летними верандами. Екатеринбург, papa carlo, папа карло
Сейчас веранда «Папа Карло» выглядит так Фото:

Кофейня «Папа Карло», которая располагается в кирпичном особняке возле БЦ «Высоцкий», решила преобразовать интерьер и веранду. Владельцы заведения планируют создать оазис в сердце Екатеринбурга. Рендерами в своем telegram-канале поделились представители «Брусники».

«Многие воспринимают здание исключительно как наш офис продаж. В апреле вместе с собственниками „Папы Карло“ мы решили это исправить. Начали с переосмысления пространства первого этажа: придумали, как поменять интерьер и сделать его более открытым. Затем взялись за веранду», — рассказывают в «Бруснике».

Ландшафтная мастерская постарается объединить архитектуру офисных зданий и природу. Это сделают за счет увеличения числа растений — возле «Папа Карло» появится вертикальное озеленение и трава в кадках, использования натуральных материалов, которые будут перекликаться с оградой особняка и кованной лестницей. Также планируется заменить асфальт на плитку, гальку и террасную доску, добавить гирлянд из лампочек.

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Таким хотят видеть новый летник в «Папа Карло»
Таким хотят видеть новый летник в «Папа Карло»
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Кофейня «Папа Карло», которая располагается в кирпичном особняке возле БЦ «Высоцкий», решила преобразовать интерьер и веранду. Владельцы заведения планируют создать оазис в сердце Екатеринбурга. Рендерами в своем telegram-канале поделились представители «Брусники». «Многие воспринимают здание исключительно как наш офис продаж. В апреле вместе с собственниками „Папы Карло“ мы решили это исправить. Начали с переосмысления пространства первого этажа: придумали, как поменять интерьер и сделать его более открытым. Затем взялись за веранду», — рассказывают в «Бруснике». Ландшафтная мастерская постарается объединить архитектуру офисных зданий и природу. Это сделают за счет увеличения числа растений — возле «Папа Карло» появится вертикальное озеленение и трава в кадках, использования натуральных материалов, которые будут перекликаться с оградой особняка и кованной лестницей. Также планируется заменить асфальт на плитку, гальку и террасную доску, добавить гирлянд из лампочек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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