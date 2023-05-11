Кофейня «Папа Карло» в Екатеринбурге преобразует летнюю веранду возле БЦ «Высоцкий»

Сейчас веранда «Папа Карло» выглядит так Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кофейня «Папа Карло», которая располагается в кирпичном особняке возле БЦ «Высоцкий», решила преобразовать интерьер и веранду. Владельцы заведения планируют создать оазис в сердце Екатеринбурга. Рендерами в своем telegram-канале поделились представители «Брусники».

«Многие воспринимают здание исключительно как наш офис продаж. В апреле вместе с собственниками „Папы Карло“ мы решили это исправить. Начали с переосмысления пространства первого этажа: придумали, как поменять интерьер и сделать его более открытым. Затем взялись за веранду», — рассказывают в «Бруснике».

Ландшафтная мастерская постарается объединить архитектуру офисных зданий и природу. Это сделают за счет увеличения числа растений — возле «Папа Карло» появится вертикальное озеленение и трава в кадках, использования натуральных материалов, которые будут перекликаться с оградой особняка и кованной лестницей. Также планируется заменить асфальт на плитку, гальку и террасную доску, добавить гирлянд из лампочек.

Фото: telegram-канал «Брусника. Говорит и показывает»

Таким хотят видеть новый летник в «Папа Карло» Фото: telegram-канал «Брусника. Говорит и показывает»

Фото: telegram-канал «Брусника. Говорит и показывает»