В Перми мошенники от лица Симоньян собрали 7 млн рублей, прикрываясь помощью участникам СВО

В Перми полицейские задержали мошенников, которые от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян собирали деньги якобы для участников СВО. В своем telegram-канал Симоньян написала, что злоумышленники создали в мессенджере свой канал и публиковали в нем посты от имени журналистки.
«Трое персонажей в фейковом telegram-канале „Мнение Маргариты Симоньян“ собирали деньги от моего лица якобы для помощи нашим военным. Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье, и объявляли постоянные сборы. Доверчивых подписчиков обобрали на 7 миллионов рублей — только за последние полтора месяца», — рассказала Симоньян.
Редактор RT поблагодарила полицейских за оперативность. Симоньян также попросила своих подписчиков не доверять сомнительным telegram-каналам и не перечислять им деньги.
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