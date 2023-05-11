11 мая 2023

В Перми мошенники от лица Симоньян собрали 7 млн рублей, прикрываясь помощью участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян поблагодарила полицейских за проведенную работу по поимке мошенников Фото:

В Перми полицейские задержали мошенников, которые от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян собирали деньги якобы для участников СВО. В своем telegram-канал Симоньян написала, что злоумышленники создали в мессенджере свой канал и публиковали в нем посты от имени журналистки.

«Трое персонажей в фейковом telegram-канале „Мнение Маргариты Симоньян“ собирали деньги от моего лица якобы для помощи нашим военным. Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье, и объявляли постоянные сборы. Доверчивых подписчиков обобрали на 7 миллионов рублей — только за последние полтора месяца», — рассказала Симоньян.

Редактор RT поблагодарила полицейских за оперативность. Симоньян также попросила своих подписчиков не доверять сомнительным telegram-каналам и не перечислять им деньги.

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В Перми полицейские задержали мошенников, которые от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян собирали деньги якобы для участников СВО. В своем telegram-канал Симоньян написала, что злоумышленники создали в мессенджере свой канал и публиковали в нем посты от имени журналистки. «Трое персонажей в фейковом telegram-канале „Мнение Маргариты Симоньян“ собирали деньги от моего лица якобы для помощи нашим военным. Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье, и объявляли постоянные сборы. Доверчивых подписчиков обобрали на 7 миллионов рублей — только за последние полтора месяца», — рассказала Симоньян. Редактор RT поблагодарила полицейских за оперативность. Симоньян также попросила своих подписчиков не доверять сомнительным telegram-каналам и не перечислять им деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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