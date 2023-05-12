Комары-звонцы не опасны для жителей, питаются растениями, но создают крыльями громкий гул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Новосинеглазово Челябинска обратились в Роспотребнадзор с жалобой на нашествие комаров-звонцов. О том, что 12 мая проведена проверка, сообщил руководитель ведомства по региону Анатолий Семенов.

«По факту обращения жителей поселка Новосинеглазово 12 мая проведено обследование. На территории поселка комаров не обнаружено. Много комаров найдено в 50 метрах от озера Синеглазово, недалеко от СНТ „Факел“», — уточнил Семенов.

На территории не проводился покос травы и облагораживание. Комары в основном находились среди растительности на земле и рядом с заброшенными бетонными плитами. В СНТ «Факел» найдены только единичные особи.

Специалисты установили, что это комары-звонцы. Насекомые не представляют опасности, питаются нектаром растений и не переносят инфекции. Громкий шум от комаров возникает из-за высокой частоты взмаха крыльев. Защитить свои квартиры можно сетками на окнах.