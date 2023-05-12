Жители микрорайона Челябинска пожаловались на нашествие комаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насекомое. Курган, насекомое, комар, комары, укус комара
Комары-звонцы не опасны для жителей, питаются растениями, но создают крыльями громкий гул Фото:

Жители поселка Новосинеглазово Челябинска обратились в Роспотребнадзор с жалобой на нашествие комаров-звонцов. О том, что 12 мая проведена проверка, сообщил руководитель ведомства по региону Анатолий Семенов.

«По факту обращения жителей поселка Новосинеглазово 12 мая проведено обследование. На территории поселка комаров не обнаружено. Много комаров найдено в 50 метрах от озера Синеглазово, недалеко от СНТ „Факел“», — уточнил Семенов.

На территории не проводился покос травы и облагораживание. Комары в основном находились среди растительности на земле и рядом с заброшенными бетонными плитами. В СНТ «Факел» найдены только единичные особи.

Специалисты установили, что это комары-звонцы. Насекомые не представляют опасности, питаются нектаром растений и не переносят инфекции. Громкий шум от комаров возникает из-за высокой частоты взмаха крыльев. Защитить свои квартиры можно сетками на окнах.

На территории Новосинеглазово комаров не обнаружили
На территории Новосинеглазово комаров не обнаружили

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Новосинеглазово Челябинска обратились в Роспотребнадзор с жалобой на нашествие комаров-звонцов. О том, что 12 мая проведена проверка, сообщил руководитель ведомства по региону Анатолий Семенов. «По факту обращения жителей поселка Новосинеглазово 12 мая проведено обследование. На территории поселка комаров не обнаружено. Много комаров найдено в 50 метрах от озера Синеглазово, недалеко от СНТ „Факел“», — уточнил Семенов. На территории не проводился покос травы и облагораживание. Комары в основном находились среди растительности на земле и рядом с заброшенными бетонными плитами. В СНТ «Факел» найдены только единичные особи. Специалисты установили, что это комары-звонцы. Насекомые не представляют опасности, питаются нектаром растений и не переносят инфекции. Громкий шум от комаров возникает из-за высокой частоты взмаха крыльев. Защитить свои квартиры можно сетками на окнах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...