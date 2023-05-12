ВСУ начали контрнаступление: главное к вечеру 12 мая

ВСУ предприняли попытку наступления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали попытку контрнаступления. Силы ВС РФ успешно отразили все атаки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 мая.
- Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ. Отмечается, что 26 атак проводилось по всей линии боевого соприкосновения. Все атаки были отбиты ВС РФ.
- Минобороны провело брифинг, касательно наступления. Сообщается, что атаки подразделений ВСУ отражены.
- Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что до взятия Бахмута (Артемовска) осталось зачистить 20 зданий. По его словам, «вагнеровцы» продолжают штурмовать «гнездо в Бахмуте».
- Российская ПВО под Бахмутом сбила украинский истребитель. В Минобороны уточнили, что истребитель был поражен российской ПВО.
- Пригожин позвал министра обороны России Сергея Шойгу в Бахмут из-за успешных атак ВСУ. Он заявил, что ему необходимо оценить обстановку лично.
- Президент Украины Владимир Зеленский готовит Запад к провалу наступления. К такому выводу пришли американские журналисты газеты The New York Times.
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Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских боевиков на соледарском направлении, передает Пятый канал. В ходе наступления было задействовано более тысячи единиц личного состава ВСУ.
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