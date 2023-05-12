ВСУ начали контрнаступление: главное к вечеру 12 мая

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ВСУ предприняли попытку наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали попытку контрнаступления. Силы ВС РФ успешно отразили все атаки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 мая.

  • Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ. Отмечается, что 26 атак проводилось по всей линии боевого соприкосновения. Все атаки были отбиты ВС РФ.
  • Минобороны провело брифинг, касательно наступления. Сообщается, что атаки подразделений ВСУ отражены.
  • Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что до взятия Бахмута (Артемовска) осталось зачистить 20 зданий. По его словам, «вагнеровцы» продолжают штурмовать «гнездо в Бахмуте».
  • Российская ПВО под Бахмутом сбила украинский истребитель. В Минобороны уточнили, что истребитель был поражен российской ПВО.
  • Пригожин позвал министра обороны России Сергея Шойгу в Бахмут из-за успешных атак ВСУ. Он заявил, что ему необходимо оценить обстановку лично.
  • Президент Украины Владимир Зеленский готовит Запад к провалу наступления. К такому выводу пришли американские журналисты газеты The New York Times.

  • Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских боевиков на соледарском направлении, передает Пятый канал. В ходе наступления было задействовано более тысячи единиц личного состава ВСУ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали попытку контрнаступления. Силы ВС РФ успешно отразили все атаки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 мая. Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских боевиков на соледарском направлении, передает Пятый канал. В ходе наступления было задействовано более тысячи единиц личного состава ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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