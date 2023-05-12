Пригожин позвал Шойгу в Бахмут из-за успешных атак ВСУ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу должен посетить Бахмут, убежден глава ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил министра обороны России Сергея Шойгу приехать в Бахмут (Артемовск), чтобы оценить обстановку из-за успешных контратак ВСУ. Обращение главы военной компании к Шойгу опубликовала пресс-служба Пригожина.

«На флангах ЧВК „Вагнер“, где находятся подразделения ВС РФ, противник предпринял ряд успешных контратак. <…>. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию Бахмута, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — говорится в обращении Евгения Пригожина.

Ранее Пригожин неоднократно заявлял, что украинские войска уже начали проводить обещанное контрнаступление. Он также жаловался на недостаток боеприпасов у его бойцов на линии фронта. Однако, спустя время, Шойгу разрешил эту ситуацию. Ночью 12 мая Минобороны выступило с опровержением аналогичных заявлений военкоров об успешном наступлении ВСУ, отметив, что общая обстановка находится под контролем.

URA.RU направило запрос Минобороны РФ для уточнения информации об успешных атаках ВСУ в Бахмуте. На данный момент ответа не поступило.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил министра обороны России Сергея Шойгу приехать в Бахмут (Артемовск), чтобы оценить обстановку из-за успешных контратак ВСУ. Обращение главы военной компании к Шойгу опубликовала пресс-служба Пригожина. «На флангах ЧВК „Вагнер“, где находятся подразделения ВС РФ, противник предпринял ряд успешных контратак. <…>. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию Бахмута, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — говорится в обращении Евгения Пригожина. Ранее Пригожин неоднократно заявлял, что украинские войска уже начали проводить обещанное контрнаступление. Он также жаловался на недостаток боеприпасов у его бойцов на линии фронта. Однако, спустя время, Шойгу разрешил эту ситуацию. Ночью 12 мая Минобороны выступило с опровержением аналогичных заявлений военкоров об успешном наступлении ВСУ, отметив, что общая обстановка находится под контролем. URA.RU направило запрос Минобороны РФ для уточнения информации об успешных атаках ВСУ в Бахмуте. На данный момент ответа не поступило.
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