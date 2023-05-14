14 мая 2023
13 мая 2023

Синоптик предсказал свердловчанам теплую и сухую погоду

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области до 22 мая ожидается температура до +20 градусов Фото:

В Свердловской области до 22 мая ожидается умеренно-теплая и сухая погода с температурой около +20 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается умеренно-теплой и сухой. Дневной прогрев по области в течение недели ожидается около +20 градусов или выше этой отметки», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в начале недели 15 мая в Екатеринбурге будет переменная облачность без осадков с температурой от +18 до +20 градусов тепла. На территории Свердловской области 15 мая ожидается от +16 до +21, считает Пулин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области продолжались задымления из-за очагов лесных пожаров. По прогнозу синоптика, смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга лишь в среду 17 мая.

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В Свердловской области до 22 мая ожидается умеренно-теплая и сухая погода с температурой около +20 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается умеренно-теплой и сухой. Дневной прогрев по области в течение недели ожидается около +20 градусов или выше этой отметки», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в начале недели 15 мая в Екатеринбурге будет переменная облачность без осадков с температурой от +18 до +20 градусов тепла. На территории Свердловской области 15 мая ожидается от +16 до +21, считает Пулин. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области продолжались задымления из-за очагов лесных пожаров. По прогнозу синоптика, смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга лишь в среду 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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