Синоптик предсказал свердловчанам теплую и сухую погоду

15 мая 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

В Свердловской области до 22 мая ожидается температура до +20 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области до 22 мая ожидается умеренно-теплая и сухая погода с температурой около +20 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается умеренно-теплой и сухой. Дневной прогрев по области в течение недели ожидается около +20 градусов или выше этой отметки», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в начале недели 15 мая в Екатеринбурге будет переменная облачность без осадков с температурой от +18 до +20 градусов тепла. На территории Свердловской области 15 мая ожидается от +16 до +21, считает Пулин. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области продолжались задымления из-за очагов лесных пожаров. По прогнозу синоптика, смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга лишь в среду 17 мая.

В Свердловской области до 22 мая ожидается умеренно-теплая и сухая погода с температурой около +20 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается умеренно-теплой и сухой. Дневной прогрев по области в течение недели ожидается около +20 градусов или выше этой отметки», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в начале недели 15 мая в Екатеринбурге будет переменная облачность без осадков с температурой от +18 до +20 градусов тепла. На территории Свердловской области 15 мая ожидается от +16 до +21, считает Пулин. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области продолжались задымления из-за очагов лесных пожаров. По прогнозу синоптика, смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга лишь в среду 17 мая.