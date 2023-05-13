Синоптик предрек свердловчанам возвращение заморозков 14 мая 2023 в 06:43 Размер текста - 17 + В Свердловской области 14 мая синоптик предсказал погоду до +19 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловскую область 14 мая вернутся похолодания и заморозки. В регион придет холодный атмосферный фронт, считает синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье 14 мая через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодная воздушная масса. Поступившая на Средний Урал холодная воздушная масса приведет к заморозкам в ночь на понедельник», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, днем на территории Свердловской области 14 мая температура будет от +11 до +19 градусов. При этом в Екатеринбурге, согласно прогнозу Пулина, ожидается температура в пределах +12 — +14 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что антициклон в Свердловской области, вызовет восточные ветра, которые продолжат способствовать задымлению в Екатеринбурге, из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Екатеринбурге, могут уйти в среду, 17 мая. В Свердловскую область 14 мая вернутся похолодания и заморозки. В регион придет холодный атмосферный фронт, считает синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье 14 мая через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодная воздушная масса. Поступившая на Средний Урал холодная воздушная масса приведет к заморозкам в ночь на понедельник», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, днем на территории Свердловской области 14 мая температура будет от +11 до +19 градусов. При этом в Екатеринбурге, согласно прогнозу Пулина, ожидается температура в пределах +12 — +14 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что антициклон в Свердловской области, вызовет восточные ветра, которые продолжат способствовать задымлению в Екатеринбурге, из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Екатеринбурге, могут уйти в среду, 17 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям