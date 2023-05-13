13 мая 2023
12 мая 2023

Синоптик предрек свердловчанам возвращение заморозков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Пермского края, прохожие, люди в черном, человек с дипломатом
В Свердловской области 14 мая синоптик предсказал погоду до +19 градусов Фото:

В Свердловскую область 14 мая вернутся похолодания и заморозки. В регион придет холодный атмосферный фронт, считает синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье 14 мая через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодная воздушная масса. Поступившая на Средний Урал холодная воздушная масса приведет к заморозкам в ночь на понедельник», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, днем на территории Свердловской области 14 мая температура будет от +11 до +19 градусов. При этом в Екатеринбурге, согласно прогнозу Пулина, ожидается температура в пределах +12 — +14 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что антициклон в Свердловской области, вызовет восточные ветра, которые продолжат способствовать задымлению в Екатеринбурге, из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Екатеринбурге, могут уйти в среду, 17 мая.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область 14 мая вернутся похолодания и заморозки. В регион придет холодный атмосферный фронт, считает синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье 14 мая через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодная воздушная масса. Поступившая на Средний Урал холодная воздушная масса приведет к заморозкам в ночь на понедельник», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, днем на территории Свердловской области 14 мая температура будет от +11 до +19 градусов. При этом в Екатеринбурге, согласно прогнозу Пулина, ожидается температура в пределах +12 — +14 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что антициклон в Свердловской области, вызовет восточные ветра, которые продолжат способствовать задымлению в Екатеринбурге, из-за очагов лесных пожаров. Также агентство рассказывало, что смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Екатеринбурге, могут уйти в среду, 17 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...