В Пермском крае на пост мэра Чернушки заявился прокурор. Инсайд URA.RU подтвердился

15 мая 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Кресло главы пустует с конца марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пост главы Чернушинского городского округа Пермского претендуют два человека. Документы на конкурс подали начальник отдела развития сельского хозяйства администрации округа Андрей Мочалов, а также, как ранее сообщало URA.RU, прокурор Чернушки Артем Трушников. «Завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Чернушинского городского округа. Документы подали Артем Трушников, прокурор города Чернушки, и Андрей Мочалов, начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского городского округа». — сообщается в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Бывший глава Чернушкинского округа Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию в конце марта. Источники URA.RU в политэлитах края рассказывали, что основным претендентом на его кресло является местный прокурор Артем Трушков. Заседание думы Чернушинского округа, где изберут главу территории, запланировано на 8 июня.

На пост главы Чернушинского городского округа Пермского претендуют два человека. Документы на конкурс подали начальник отдела развития сельского хозяйства администрации округа Андрей Мочалов, а также, как ранее сообщало URA.RU, прокурор Чернушки Артем Трушников. «Завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Чернушинского городского округа. Документы подали Артем Трушников, прокурор города Чернушки, и Андрей Мочалов, начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского городского округа». — сообщается в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Бывший глава Чернушкинского округа Михаил Шестаков написал заявление об увольнении по собственному желанию в конце марта. Источники URA.RU в политэлитах края рассказывали, что основным претендентом на его кресло является местный прокурор Артем Трушков. Заседание думы Чернушинского округа, где изберут главу территории, запланировано на 8 июня.