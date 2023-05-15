Мэрия пермского города ищет ведущего чиновника без опыта

Администрация Горнозаводска в Пермском крае ищет главу отдела закупок

От будущего чиновника требуют высшее образование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Горнозаводска (Пермский край) ищет главу отдела закупок. От будущего сотрудника не требуется опыт. Об этом мэрия написала на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте.

«Администрация Горнозаводского городского округа информирует о вакантных ставках: ведущая должность муниципальной службы — заведующий отделом закупок аппарата администрации», — говорится в публикации на странице. От кандидата требуют только наличие высшего образования по экономике или юриспруденции и дополнительное образование в сфере закупок.

Также мэрия ищет главного специалиста в отдел закупок администрации. От кандидата также требуется высшее и дополнительное образование в соответствующей сфере.