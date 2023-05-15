Работодатели увеличили предлагаемую челябинцам зарплату

Работникам региона в апреле стали доступны более высокие зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели Челябинской области увеличили в апреле величину средней предлагаемой зарплаты до 51,4 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, это на 4,8 тысячи рублей выше показателя марта.

«После анализа 27 тысячи вакансий, открытых в регионе в апреле, выяснилось, что средняя предлагаемая зарплата составила 51,4 тысячи рублей. В марте она была на 4,8 тысячи рублей меньше», — рассказали в HeadHunter.

Высший и средний менеджмент может рассчитывать на самую высокую зарплату. В среднем работодатели на данных позициях предлагают 101,6 тысячи рублей. На втором месте находятся специалисты автобизнеса, которым доступна средняя зарплата в 74,9 тысячи рублей. Работники производств заняли третью ступень с уровнем дохода в 73,7 тысячи. В пятерке также оказались рабочий персонал (69 тысяч рублей) и специалисты по стратегии и инвестициям (66,5 тысячи).

Аналитики HeadHunter также изучили наименее привлекательные сферы. Ими в апреле стали направления финансов и бухгалтерии (34,1 тысячи рублей), розничной торговли и юридическое (по 32,1 тысячи).

Рост зарплаты происходит на фоне значительного сокращения уровня безработицы в регионе. Показатель снижался на протяжении всего 2022 года. В мае 2023 года на каждую вакансию приходилось 2,7 активных резюме. По данным специалистов, это говорит о существенной нехватке работников на рынке труда.