Жители города в ХМАО остались без воды из-за порыва на трубопроводе

Жители районов Нижневартовска остались без воды из-за порыва на трубопроводе. Telegram-канал «РКС-Нижневартовск» уточнил, что холодную воду в домах по улицам Интернациональная и Пермская подадут, когда устранят аварию.
«С 09:00 до окончания работ в связи с устранением порыва на трубопроводе ХВС будет произведено отключение холодного водоснабжения следующим абонентам: Интернациональная 53, 55, 59, 59а; Пермская 9, 9а, 11. Также остановлено водоснабжение в пожарные гидранты по Пермской 9 и Интернациональной 55», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что жители Советского (ХМАО) горожан остались без воды и тепла из-за отключения ветхого участка водовода. Из системы водоснабжения слили воду и установили новые задвижки.
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