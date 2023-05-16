Близкая к спикеру пермского заксобрания компания за год сократила прибыль в 1,6 раза

Компания «Пермфармация» второй год подряд теряет прибыль

16 мая 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Чистая прибыль компании снижается второй год подряд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чистая прибыль компании «Пермфармация», близкой к спикеру заксобрания Прикамья Валерию Сухих, за год сократилась в 1,6 раза. Информация о финансовых результатах юрлица за 2022 год приводится в СБИС. «Выручка за отчетный период: 1 577 765 000 рублей; чистая прибыль: 66 104 000 рублей», — говорится в отчете. В 2021 году чистая прибыль компании и составила 108,4 млн рублей, а в 2020 году — 123,2 млн рублей. Акционерное общество «Пермфармация» с 1997 года развивает в Пермском крае аптечную сеть с одноименным названием. На сайте компании указано, что аптечная сеть включает в себя «более 200 аптек и аптечных пунктов» по всему региону. Акционерное общество находится под непосредственным управлением УК «Капитал-Ф». Считается, что юрлицо контролируется депутатом краевого парламента Валерием Сухих.

Чистая прибыль компании «Пермфармация», близкой к спикеру заксобрания Прикамья Валерию Сухих, за год сократилась в 1,6 раза. Информация о финансовых результатах юрлица за 2022 год приводится в СБИС. «Выручка за отчетный период: 1 577 765 000 рублей; чистая прибыль: 66 104 000 рублей», — говорится в отчете. В 2021 году чистая прибыль компании и составила 108,4 млн рублей, а в 2020 году — 123,2 млн рублей. Акционерное общество «Пермфармация» с 1997 года развивает в Пермском крае аптечную сеть с одноименным названием. На сайте компании указано, что аптечная сеть включает в себя «более 200 аптек и аптечных пунктов» по всему региону. Акционерное общество находится под непосредственным управлением УК «Капитал-Ф». Считается, что юрлицо контролируется депутатом краевого парламента Валерием Сухих.