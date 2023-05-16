Захарова упрекнула Запад в пособничестве терроризму

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова назвала сторонников Украины террористами Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы. Так она прокомментировала признание главы ГУР Кирилла Буданова, что украинская армия причастна к терактам в России.

«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует — пособники террористов», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также задалась вопросом, заметят ли заявление Буданова в ООН.

Ранее Кирилл Буданов признал, что Киев имеет отношение к терактам в России. Он сообщил, что украинская армия «достала» уже многих россиян, в том числе из медиа-сферы, передает агентство Nation News.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы. Так она прокомментировала признание главы ГУР Кирилла Буданова, что украинская армия причастна к терактам в России. «Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует — пособники террористов», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также задалась вопросом, заметят ли заявление Буданова в ООН. Ранее Кирилл Буданов признал, что Киев имеет отношение к терактам в России. Он сообщил, что украинская армия «достала» уже многих россиян, в том числе из медиа-сферы, передает агентство Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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