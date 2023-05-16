Захарова упрекнула Запад в пособничестве терроризму 16 мая 2023 в 19:50 Размер текста - 17 + Мария Захарова назвала сторонников Украины террористами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы. Так она прокомментировала признание главы ГУР Кирилла Буданова, что украинская армия причастна к терактам в России. «Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует — пособники террористов», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также задалась вопросом, заметят ли заявление Буданова в ООН. Ранее Кирилл Буданов признал, что Киев имеет отношение к терактам в России. Он сообщил, что украинская армия «достала» уже многих россиян, в том числе из медиа-сферы, передает агентство Nation News. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы. Так она прокомментировала признание главы ГУР Кирилла Буданова, что украинская армия причастна к терактам в России. «Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует — пособники террористов», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также задалась вопросом, заметят ли заявление Буданова в ООН. Ранее Кирилл Буданов признал, что Киев имеет отношение к терактам в России. Он сообщил, что украинская армия «достала» уже многих россиян, в том числе из медиа-сферы, передает агентство Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям