Захарова упрекнула Запад в пособничестве терроризму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы. Так она прокомментировала признание главы ГУР Кирилла Буданова, что украинская армия причастна к терактам в России.
«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует — пособники террористов», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также задалась вопросом, заметят ли заявление Буданова в ООН.
Ранее Кирилл Буданов признал, что Киев имеет отношение к терактам в России. Он сообщил, что украинская армия «достала» уже многих россиян, в том числе из медиа-сферы, передает агентство Nation News.
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