16 мая 2023

ОНФ пожаловался в Росприроднадзор из-за свалки на берегу Оби в ХМАО. Фото

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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, мусор, верх-исетский пруд, визовский пруд, водоем, природа, свалка, экология
Свалку обнаружили рядом с поселком Кедровый Фото:

Представители ОНФ ХМАО пожаловались в Росприроднадзор из-за свалки на берегу реки Обь в Ханты-Мансийском районе рядом с поселением Кедровый. Об этом URA.RU сообщил эксперт ОНФ в ХМАО Евгений Печерица.

«Мы направили информацию в Росприроднадзор и администрацию Ханты-Мансийского района. Теперь вероятность попадания отходов в реку Обь зависит от эффективности принятых чиновниками мер», — сообщил печерица.

Между тем глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин сообщил URA.RU, что в адрес мэрии сообщения от представителей ОНФ еще не поступало. При этом он отметил, что данная свалка включена в дорожную карту и будет ликвидирована в этом году. «Все несанкционированные свалки были совместно с Росприроднадзором включены в дорожную карту, в том числе и эта. В районе осталось ликвидировать 10 свалок. Что-то нового нет, и все работы будут проводиться в плановом режиме», — сообщил Минулин.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Свалку обнаружили представители ОНФ и сообщили об этом в надзорное ведомство.

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Представители ОНФ ХМАО пожаловались в Росприроднадзор из-за свалки на берегу реки Обь в Ханты-Мансийском районе рядом с поселением Кедровый. Об этом URA.RU сообщил эксперт ОНФ в ХМАО Евгений Печерица. «Мы направили информацию в Росприроднадзор и администрацию Ханты-Мансийского района. Теперь вероятность попадания отходов в реку Обь зависит от эффективности принятых чиновниками мер», — сообщил печерица. Между тем глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин сообщил URA.RU, что в адрес мэрии сообщения от представителей ОНФ еще не поступало. При этом он отметил, что данная свалка включена в дорожную карту и будет ликвидирована в этом году. «Все несанкционированные свалки были совместно с Росприроднадзором включены в дорожную карту, в том числе и эта. В районе осталось ликвидировать 10 свалок. Что-то нового нет, и все работы будут проводиться в плановом режиме», — сообщил Минулин. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Свалку обнаружили представители ОНФ и сообщили об этом в надзорное ведомство.
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