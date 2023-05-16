ОНФ пожаловался в Росприроднадзор из-за свалки на берегу Оби в ХМАО. Фото

17 мая 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Свалку обнаружили рядом с поселком Кедровый Фото: Александр Мамаев © URA.RU Представители ОНФ ХМАО пожаловались в Росприроднадзор из-за свалки на берегу реки Обь в Ханты-Мансийском районе рядом с поселением Кедровый. Об этом URA.RU сообщил эксперт ОНФ в ХМАО Евгений Печерица. «Мы направили информацию в Росприроднадзор и администрацию Ханты-Мансийского района. Теперь вероятность попадания отходов в реку Обь зависит от эффективности принятых чиновниками мер», — сообщил печерица. Между тем глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин сообщил URA.RU, что в адрес мэрии сообщения от представителей ОНФ еще не поступало. При этом он отметил, что данная свалка включена в дорожную карту и будет ликвидирована в этом году. «Все несанкционированные свалки были совместно с Росприроднадзором включены в дорожную карту, в том числе и эта. В районе осталось ликвидировать 10 свалок. Что-то нового нет, и все работы будут проводиться в плановом режиме», — сообщил Минулин. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Свалку обнаружили представители ОНФ и сообщили об этом в надзорное ведомство. Фото: Евгений Печерица Фото: Евгений Печерица

Представители ОНФ ХМАО пожаловались в Росприроднадзор из-за свалки на берегу реки Обь в Ханты-Мансийском районе рядом с поселением Кедровый. Об этом URA.RU сообщил эксперт ОНФ в ХМАО Евгений Печерица. «Мы направили информацию в Росприроднадзор и администрацию Ханты-Мансийского района. Теперь вероятность попадания отходов в реку Обь зависит от эффективности принятых чиновниками мер», — сообщил печерица. Между тем глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин сообщил URA.RU, что в адрес мэрии сообщения от представителей ОНФ еще не поступало. При этом он отметил, что данная свалка включена в дорожную карту и будет ликвидирована в этом году. «Все несанкционированные свалки были совместно с Росприроднадзором включены в дорожную карту, в том числе и эта. В районе осталось ликвидировать 10 свалок. Что-то нового нет, и все работы будут проводиться в плановом режиме», — сообщил Минулин. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Свалку обнаружили представители ОНФ и сообщили об этом в надзорное ведомство.