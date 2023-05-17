В медучреждении поселка ХМАО появится важное оборудование

В участковой больнице поселка Карымкары (ХМАО) поступит новый биохимический анализатор. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в своем telegram-канале поделился, что благодаря аппарату, ускорится проведение биохимических анализов крови и улучшится качество оказания медицинской помощи жителям.
«Сегодня работал в Карымкарах. Совсем скоро в учреждение (участковая больница — прим. URA.RU) поступит новый биохимический анализатор. Теперь благодаря новому аппарату биохимические анализы можно будет делать на месте, что очень удобно для жителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время, в учреждении здравоохранения исследуются только общие анализы. Более расширенное исследование крови проводится в поселке Октябрьское и требует больше времени. Это создает риск для жизни населения, особенно когда важен каждый день.
Ранее URA.RU сообщало, что в районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. По два автомобиля будет передано в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы.
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