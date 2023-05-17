17 мая 2023
16 мая 2023

В медучреждении поселка ХМАО появится важное оборудование

В больницу поселка Карымкары поступит новый биохимический анализатор крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача крови. Екатеринбург, пробирка, кровь на анализ, проверка здоровья, лаборатория
Аппарат позволит проводить биохимический анализ крови Фото:

В участковой больнице поселка Карымкары (ХМАО) поступит новый биохимический анализатор. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в своем telegram-канале поделился, что благодаря аппарату, ускорится проведение биохимических анализов крови и улучшится качество оказания медицинской помощи жителям.

«Сегодня работал в Карымкарах. Совсем скоро в учреждение (участковая больница — прим. URA.RU) поступит новый биохимический анализатор. Теперь благодаря новому аппарату биохимические анализы можно будет делать на месте, что очень удобно для жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время, в учреждении здравоохранения исследуются только общие анализы. Более расширенное исследование крови проводится в поселке Октябрьское и требует больше времени. Это создает риск для жизни населения, особенно когда важен каждый день.

Ранее URA.RU сообщало, что в районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. По два автомобиля будет передано в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы.

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В участковой больнице поселка Карымкары (ХМАО) поступит новый биохимический анализатор. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в своем telegram-канале поделился, что благодаря аппарату, ускорится проведение биохимических анализов крови и улучшится качество оказания медицинской помощи жителям. «Сегодня работал в Карымкарах. Совсем скоро в учреждение (участковая больница — прим. URA.RU) поступит новый биохимический анализатор. Теперь благодаря новому аппарату биохимические анализы можно будет делать на месте, что очень удобно для жителей», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время, в учреждении здравоохранения исследуются только общие анализы. Более расширенное исследование крови проводится в поселке Октябрьское и требует больше времени. Это создает риск для жизни населения, особенно когда важен каждый день. Ранее URA.RU сообщало, что в районные больницы ХМАО поступят девять новых автомобилей скорой помощи. По два автомобиля будет передано в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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