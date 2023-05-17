В Перми набережную превратили в балетную сцену. Фото, видео

18 мая 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Балерины танцевали на фоне арт-объекта «Счастье не за горами» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на городской набережной артисты театра «Балет Евгения Панфилова» устроили танцевальный флешмоб. На фоне арт-объекта «Счастье не за горами» они станцевали вариацию из нового сериала «Балет», который выйдет 18 мая. «Артисты театра „Балет Евгения Панфилова“ станцевали вариацию из сериала тем самым они поддержали танцевальный флешмоб, который проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В этих городах танцовщики исполнили ту же комбинацию на площади перед ВДНХ, в необычных городских пейзажах и на крыше высотки», — пояснили URA.RU в компании «Ростелеком», на видеосервисе которой выходит сериал. В сериале «Балет» рассказывается историю о советской приме-балерине, котороая возвращается в Россию спустя 40 лет, чтобы поставить свой спектакль. Режиссером сериала выступил Евгений Сангаджиев, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Балерины исполнили танец на набережной Пресс-служба «Ростелекома»

В Перми на городской набережной артисты театра «Балет Евгения Панфилова» устроили танцевальный флешмоб. На фоне арт-объекта «Счастье не за горами» они станцевали вариацию из нового сериала «Балет», который выйдет 18 мая. «Артисты театра „Балет Евгения Панфилова“ станцевали вариацию из сериала тем самым они поддержали танцевальный флешмоб, который проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В этих городах танцовщики исполнили ту же комбинацию на площади перед ВДНХ, в необычных городских пейзажах и на крыше высотки», — пояснили URA.RU в компании «Ростелеком», на видеосервисе которой выходит сериал. В сериале «Балет» рассказывается историю о советской приме-балерине, котороая возвращается в Россию спустя 40 лет, чтобы поставить свой спектакль. Режиссером сериала выступил Евгений Сангаджиев, а хореографом-постановщиком — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.