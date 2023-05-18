В челябинской УК от передозировки наркотиками и спиртом скончался сотрудник

Мужчина скончался от отравления наркотиками и спиртом на рабочем месте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двух руководителей Ашинской управляющей компании Челябинской области оштрафовали за смерть сотрудника от отравления наркотическими веществами и этиловым спиртом на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Начальник и мастер ООО „АУК“ привлечены к ответственности в связи с тем, что допустили нахождение работника ООО „АУК“ в опьянении. Мужчина скончался на рабочем месте от отравления наркотическими веществами и этиловым спиртом», — сообщил URA.RU источник.

Источник добавил, что руководители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации»). Каждый из них получил штраф в размере двух тысяч рублей. URA.RU запросило комментарий в управляющей компании, но к моменту публикации новости ответ на запрос не последовал.

Ранее в Магнитогорске сотрудники охранного предприятия вызвали скорую помощь для дебошира, который жил в номере гостиницы. По предварительным данным, он находился под воздействием наркотических веществ. Мужчина был передан психиатрической бригаде медиков.