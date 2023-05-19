Миллиардер Блаватник продал свою долю в «РУСАЛе»

19 мая 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Миллиардер Блаватник продал свою долю в российской компании по производству алюминия «РУСАЛ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский миллиардер Леонард Блаватник продал свою долю в российской алюминиевой компании «РУСАЛ». Об этом написали в Bloomberg. Это был его последний крупный актив в России. «Блаватник продал акции во второй половине прошлого года, по словам людей, знакомых с ходом продажи, которые отказались комментировать информацию о покупателе или другие подробности сделки. Его доля в „РУСАЛе“ составляла около 1,2 млрд акций, рыночная стоимость которых на конец 2022 года составляла около 610 $ млн», — сообщается в агентстве Bloomberg. Отмечается, что миллиардер не мог продать акции несколько лет. Этот процесс был затянут, потому что он владел активами через партнерство с российским миллиардером Виктором Вексельбергом, который находится под санкциями. URA.RU направило запрос в компанию «РУСАЛ» для уточнения информации о продаже доли. На данный момент ответа не поступило. Леонард Блаватник родом из Украины. Свое первоначальное состояние он заработал после распада СССР. Десять лет назад заключилась его самая выгодная сделка. Он совместно с другими предпринимателями продал свою долю в российском нефтяном предприятии ТНК-ВР государственной «Роснефти». Он лично получил от сделки семь миллиардов долларов.

Американский миллиардер Леонард Блаватник продал свою долю в российской алюминиевой компании «РУСАЛ». Об этом написали в Bloomberg. Это был его последний крупный актив в России. «Блаватник продал акции во второй половине прошлого года, по словам людей, знакомых с ходом продажи, которые отказались комментировать информацию о покупателе или другие подробности сделки. Его доля в „РУСАЛе“ составляла около 1,2 млрд акций, рыночная стоимость которых на конец 2022 года составляла около 610 $ млн», — сообщается в агентстве Bloomberg. Отмечается, что миллиардер не мог продать акции несколько лет. Этот процесс был затянут, потому что он владел активами через партнерство с российским миллиардером Виктором Вексельбергом, который находится под санкциями. URA.RU направило запрос в компанию «РУСАЛ» для уточнения информации о продаже доли. На данный момент ответа не поступило. Леонард Блаватник родом из Украины. Свое первоначальное состояние он заработал после распада СССР. Десять лет назад заключилась его самая выгодная сделка. Он совместно с другими предпринимателями продал свою долю в российском нефтяном предприятии ТНК-ВР государственной «Роснефти». Он лично получил от сделки семь миллиардов долларов.