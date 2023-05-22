РВ: в Бахмуте остались украинские войска, которых бросили при отступлении

В Бахмуте (Артемовске) еще остаются украинские войска, которые были брошены при отступлении основных сил украинской армии. По данным военкоров, в городе продолжается зачистка.
«В Бахмуте еще остаются украинские войска, — это те, которых бросили там, когда ВСУ отступали», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он добавил, что части украинских войск остались в городе после того, как основные силы украинской армии стали спешно отступать из Бахмута для того, чтобы не попасть в окружение. В данный момент продолжается зачистка города, передали в telegram-канале.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута 20 мая. Он добавил, что 25 мая начнется вывод бойцов ЧВК из города, которые отправятся на отдых и переподготовку, передают «Дни.ру».
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