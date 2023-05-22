РВ: в Бахмуте остались украинские войска, которых бросили при отступлении

22 мая 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

ВСУ при отступлении из Бахмута бросали своих солдат, сообщили российские военкоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовске) еще остаются украинские войска, которые были брошены при отступлении основных сил украинской армии. По данным военкоров, в городе продолжается зачистка. Новость по теме Как проходило взятие Бахмута: хронология событий «В Бахмуте еще остаются украинские войска, — это те, которых бросили там, когда ВСУ отступали», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он добавил, что части украинских войск остались в городе после того, как основные силы украинской армии стали спешно отступать из Бахмута для того, чтобы не попасть в окружение. В данный момент продолжается зачистка города, передали в telegram-канале. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута 20 мая. Он добавил, что 25 мая начнется вывод бойцов ЧВК из города, которые отправятся на отдых и переподготовку, передают «Дни.ру».

В Бахмуте (Артемовске) еще остаются украинские войска, которые были брошены при отступлении основных сил украинской армии. По данным военкоров, в городе продолжается зачистка. «В Бахмуте еще остаются украинские войска, — это те, которых бросили там, когда ВСУ отступали», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он добавил, что части украинских войск остались в городе после того, как основные силы украинской армии стали спешно отступать из Бахмута для того, чтобы не попасть в окружение. В данный момент продолжается зачистка города, передали в telegram-канале. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута 20 мая. Он добавил, что 25 мая начнется вывод бойцов ЧВК из города, которые отправятся на отдых и переподготовку, передают «Дни.ру».