РВ: в Бахмуте остались украинские войска, которых бросили при отступлении

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, ВСУ, сво, подбитый танк
ВСУ при отступлении из Бахмута бросали своих солдат, сообщили российские военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Бахмуте (Артемовске) еще остаются украинские войска, которые были брошены при отступлении основных сил украинской армии. По данным военкоров, в городе продолжается зачистка.

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«В Бахмуте еще остаются украинские войска, — это те, которых бросили там, когда ВСУ отступали», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он добавил, что части украинских войск остались в городе после того, как основные силы украинской армии стали спешно отступать из Бахмута для того, чтобы не попасть в окружение. В данный момент продолжается зачистка города, передали в telegram-канале.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута 20 мая. Он добавил, что 25 мая начнется вывод бойцов ЧВК из города, которые отправятся на отдых и переподготовку, передают «Дни.ру».

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В Бахмуте (Артемовске) еще остаются украинские войска, которые были брошены при отступлении основных сил украинской армии. По данным военкоров, в городе продолжается зачистка. «В Бахмуте еще остаются украинские войска, — это те, которых бросили там, когда ВСУ отступали», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он добавил, что части украинских войск остались в городе после того, как основные силы украинской армии стали спешно отступать из Бахмута для того, чтобы не попасть в окружение. В данный момент продолжается зачистка города, передали в telegram-канале. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута 20 мая. Он добавил, что 25 мая начнется вывод бойцов ЧВК из города, которые отправятся на отдых и переподготовку, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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