Беженка из Бахмута рассказала, как ВСУ отбирали детей у горожан, угрожая расправой

ВСУ насильно забирали детей у жителей Бахмута (Артемовска), заявила Ирина Твердохлеб Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбирали детей у жителей Бахмута (Артемовска), заставляя уезжать вглубь подконтрольных Киеву территорий под угрозой лишения родительских прав. Об этом рассказала эвакуированная из города жительница Ирина Твердохлеб.

«Приезжали ВСУ, с постановлением, которое вышло на Украине, о том, что они имеют полное право забрать ребенка. <…> Поскольку мы не захотели эвакуироваться в сторону Украины — нас считали не людьми. И мы не имеем права на своих детей, и прав у нас никаких нет. Поэтому мы должны были отдать ребенка», — уточнила Ирина Твердохлеб в разговоре с РИА Новости.

Она подчеркнула, что украинские солдаты руководствовались тем, что детей нужно увезти из зоны боевых действий. По словам женщины, ей приходилось силой вырывать своего ребенка и прятаться от украинских сил. Также Твердохлеб уточнила, что ВСУ угрожали не только лишением родительских прав, но и расправой, если те будут препятствовать им.

21 мая Минобороны РФ подтвердило, что Бахмут был полностью освобожден от украинских солдат. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ВСУ по-прежнему остаются в городе. Военкоры отмечают, что украинские подразделения после ухода из Бахмута обстреливают город из гранатометов, передает «Национальная служба новостей». По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, последним оплотом противника был район так называемой многоэтажки «Самолет», передает «Дни.ру».