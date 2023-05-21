Мэрия Перми объяснила, зачем попросила деньги у ТЮЗа

В администрации Перми прокомментировали письмо руководство ТЮЗа, в котором оно просит забрать театр с муниципального на краевой уровень. Компенсацию недополученных в бюджет средств из-за закрытых парковок на ул. Пермской власти потребовали не ради пополнения бюджета. А для того, чтобы руководство ТЮЗа как заказчик работ по строительству новой сцены театра усилило контроль за подрядчиком.
«Театру как заказчику работ следует усилить контроль за подрядчиком и более ответственно относиться к производству работ. Письмо было отправлено не для того, чтобы взыскать деньги с бюджетного учреждения. А для того, чтобы дисциплинировать руководство театра», — отметили в пресс-службе мэрии.
Движение закрыто уже больше года. И подрядчик — ООО «Северстрой» просит продлит ограничение еще на три месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что руководство ТЮЗа было возмущено требованием мэрии. И в ответ предложило администрации в порядке взаимозачета расплатиться за выступление главы Перми Алексей Демкина. На 23 мая в ТЮЗе намечен его ежегодный отчет. Краевые власти готовы принять предложение директора театра Артема Агеева.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.