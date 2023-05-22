Полиция забрала у тагильского блогера собаку, избитую во время стрима

Полиция Нижнего Тагила передала зоозащитники собаку, избитую блогеров во время стрима

23 мая 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Теперь о собаке позаботятся волонтеры (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Полиция Нижнего Тагила забрала собаку, избитую во время стрима блогером Булатом Муратовым, и передала зоозащитникам. Сам подозреваемый сейчас дает объяснения сыщикам, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сегодня скандальная история о жестоком обращении с домашним животным получила продолжение. В органы внутренних дел Нижнего Тагила стала поступать информация, что в квартире, где проживает подозреваемый, возможно, совершено тяжкое преступление — гражданин мог расправиться со своей матерью. Чтобы проверить эту информацию, в жилище пришлось проникать силовым методом, с помощью специалистов службы спасения», — рассказал Горелых. Когда квартиру вскрыли, выяснилось, что и женщина, и собака живы, как и хозяин животного. «Домашнего питомца по кличке Чип, которому примерно пять лет, представители МВД передали зоозащитникам на предмет установления наличия или отсутствия травм или увечий», — сказал полковник. Сам гражданин доставлен в дежурную часть ОП 17 тагильского УМВД, где его сейчас опрашивают сыщики. «По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение», — добавил Горелых. Ранее общественность возмутил стрим тагильского блогера, во время которого он избил своего пса. Зоозащитники обратились в полицию с заявлением. Сам мужчина заявил, что видео было снято давно на спор с другом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Нижнего Тагила забрала собаку, избитую во время стрима блогером Булатом Муратовым, и передала зоозащитникам. Сам подозреваемый сейчас дает объяснения сыщикам, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сегодня скандальная история о жестоком обращении с домашним животным получила продолжение. В органы внутренних дел Нижнего Тагила стала поступать информация, что в квартире, где проживает подозреваемый, возможно, совершено тяжкое преступление — гражданин мог расправиться со своей матерью. Чтобы проверить эту информацию, в жилище пришлось проникать силовым методом, с помощью специалистов службы спасения», — рассказал Горелых. Когда квартиру вскрыли, выяснилось, что и женщина, и собака живы, как и хозяин животного. «Домашнего питомца по кличке Чип, которому примерно пять лет, представители МВД передали зоозащитникам на предмет установления наличия или отсутствия травм или увечий», — сказал полковник. Сам гражданин доставлен в дежурную часть ОП 17 тагильского УМВД, где его сейчас опрашивают сыщики. «По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение», — добавил Горелых. Ранее общественность возмутил стрим тагильского блогера, во время которого он избил своего пса. Зоозащитники обратились в полицию с заявлением. Сам мужчина заявил, что видео было снято давно на спор с другом.