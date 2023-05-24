24 мая 2023

Экс-губернатор посетил свердловский Дом промыслов и ремесел. Фото

Эдуард Россель посетил Дом народных художественных промыслов и ремесел в Верхотурье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Россель в РАНХиГС. Екатеринбург , россель эдуард
Россель высоко оценил деятельность Дома народных промыслов и ремесел Фото:

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель побывал в Верхотурском Доме народных художественных промыслов и ремесел. Политик высоко отметил роль учреждения в развитии туризма и сохранении традиций. Об этом рассказали в управление культуры, туризма и молодежной политики администрации ГО Верхотурский.

«Спасибо этому творческому коллективу, который сохраняет память о нашей прошлой жизни. Я уверен, на этом примере, будет воспитано здоровое поколение. Вы просто молодцы!», — приводит слова Росселя УКТ и МП Верхотурья «Вконтакте».

Особый интерес у экс-губернатора вызвала стилизованная комната военных лет. Вещи, хранящие историю целых поколений, напомнили Росселю его детство, в котором тоже было немало вещей, передававшихся из поколения в поколение. На память о посещении Дома народных художественных промыслов и ремесел, политик приобрел табуретки и журнальный столик из дерева ручной работы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель побывал в Верхотурском Доме народных художественных промыслов и ремесел. Политик высоко отметил роль учреждения в развитии туризма и сохранении традиций. Об этом рассказали в управление культуры, туризма и молодежной политики администрации ГО Верхотурский. «Спасибо этому творческому коллективу, который сохраняет память о нашей прошлой жизни. Я уверен, на этом примере, будет воспитано здоровое поколение. Вы просто молодцы!», — приводит слова Росселя УКТ и МП Верхотурья «Вконтакте». Особый интерес у экс-губернатора вызвала стилизованная комната военных лет. Вещи, хранящие историю целых поколений, напомнили Росселю его детство, в котором тоже было немало вещей, передававшихся из поколения в поколение. На память о посещении Дома народных художественных промыслов и ремесел, политик приобрел табуретки и журнальный столик из дерева ручной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...