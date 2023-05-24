Экс-губернатор посетил свердловский Дом промыслов и ремесел. Фото

Эдуард Россель посетил Дом народных художественных промыслов и ремесел в Верхотурье

25 мая 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Россель высоко оценил деятельность Дома народных промыслов и ремесел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель побывал в Верхотурском Доме народных художественных промыслов и ремесел. Политик высоко отметил роль учреждения в развитии туризма и сохранении традиций. Об этом рассказали в управление культуры, туризма и молодежной политики администрации ГО Верхотурский. «Спасибо этому творческому коллективу, который сохраняет память о нашей прошлой жизни. Я уверен, на этом примере, будет воспитано здоровое поколение. Вы просто молодцы!», — приводит слова Росселя УКТ и МП Верхотурья «Вконтакте». Особый интерес у экс-губернатора вызвала стилизованная комната военных лет. Вещи, хранящие историю целых поколений, напомнили Росселю его детство, в котором тоже было немало вещей, передававшихся из поколения в поколение. На память о посещении Дома народных художественных промыслов и ремесел, политик приобрел табуретки и журнальный столик из дерева ручной работы.

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель побывал в Верхотурском Доме народных художественных промыслов и ремесел. Политик высоко отметил роль учреждения в развитии туризма и сохранении традиций. Об этом рассказали в управление культуры, туризма и молодежной политики администрации ГО Верхотурский. «Спасибо этому творческому коллективу, который сохраняет память о нашей прошлой жизни. Я уверен, на этом примере, будет воспитано здоровое поколение. Вы просто молодцы!», — приводит слова Росселя УКТ и МП Верхотурья «Вконтакте». Особый интерес у экс-губернатора вызвала стилизованная комната военных лет. Вещи, хранящие историю целых поколений, напомнили Росселю его детство, в котором тоже было немало вещей, передававшихся из поколения в поколение. На память о посещении Дома народных художественных промыслов и ремесел, политик приобрел табуретки и журнальный столик из дерева ручной работы.