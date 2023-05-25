Протеже мэра Екатеринбурга пытаются снять с праймериз «Единой России»

Оппоненты главы Екатеринбурга Орлова пожаловались Турчаку
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Гашение юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу». Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов (на фото) лично добивался включения Шестакова в предвыборные списки Фото:

Оппоненты мэра Екатеринбурга Алексея Орлова пытаются снять его кандидата — согласованного губернатором Евгением Куйвашевым юриста Алексея Шестакова — с праймериз «Единой России» в округе №16. Профсоюзный лидер Светлана Даниленко, поддерживаемая спикером думы Игорем Володиным (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), написала жалобу на имя секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, в которой обвинила Шестакова в незаконной агитации в дни электронного голосования.

Под «незаконной агитацией» Даниленко подразумевает раздачу приглашений на праздник по случаю Дня защиты детей 25 мая, в которых была указана фамилия Шестакова. «Прошу рассмотреть вопрос об исключении из списка кандидатов предварительного голосования по одномандатному избирательному округу №16 Шестакова Алексея Станиславовича», — говорится в письме, оказавшемся в распоряжении URA.RU. Источник URA.RU, близкий к «Единой России» уточнил, что шансы на удовлетворение жалобы минимальны. Сам Шестаков от комментариев воздержался — до рассмотрения жалобы Даниленко оргкомитетом праймериз.

Внутрипартийное голосование стартовало 22 мая и продлится до 28-го. Оно во многом определит расклад на основных выборах в гордуму.

Для Володина принципиально важно сохранить по их итогам контроль над Орджоникидзевским районом города. Поэтому в округе №16 он ведет не согласованную с Куйвашевым Даниленко, а в округе №17 — своего помощника Евгения Суханова. Кроме того, Володин поддерживает в округе №20 депутата Владимира Стругова. Его, как и Володина, Куйвашев согласовал.

Жлобу Даниленко зарегистрировали 24 мая
Жлобу Даниленко зарегистрировали 24 мая
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Оппоненты мэра Екатеринбурга Алексея Орлова пытаются снять его кандидата — согласованного губернатором Евгением Куйвашевым юриста Алексея Шестакова — с праймериз «Единой России» в округе №16. Профсоюзный лидер Светлана Даниленко, поддерживаемая спикером думы Игорем Володиным (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), написала жалобу на имя секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, в которой обвинила Шестакова в незаконной агитации в дни электронного голосования. Под «незаконной агитацией» Даниленко подразумевает раздачу приглашений на праздник по случаю Дня защиты детей 25 мая, в которых была указана фамилия Шестакова. «Прошу рассмотреть вопрос об исключении из списка кандидатов предварительного голосования по одномандатному избирательному округу №16 Шестакова Алексея Станиславовича», — говорится в письме, оказавшемся в распоряжении URA.RU. Источник URA.RU, близкий к «Единой России» уточнил, что шансы на удовлетворение жалобы минимальны. Сам Шестаков от комментариев воздержался — до рассмотрения жалобы Даниленко оргкомитетом праймериз. Внутрипартийное голосование стартовало 22 мая и продлится до 28-го. Оно во многом определит расклад на основных выборах в гордуму. Для Володина принципиально важно сохранить по их итогам контроль над Орджоникидзевским районом города. Поэтому в округе №16 он ведет не согласованную с Куйвашевым Даниленко, а в округе №17 — своего помощника Евгения Суханова. Кроме того, Володин поддерживает в округе №20 депутата Владимира Стругова. Его, как и Володина, Куйвашев согласовал.
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