24 мая 2023

Власти ХМАО обещают ликвидировать около 20 мусорных свалок и полигонов

Правительство ХМАО: к 2030 году планируется ликвидировать 17 мусорных свалок и полигонов
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Клипарт. Сургут, отходы, полигон тбо, мусорка, бульдозер на свалке, свалка, мусорный полигон, экология
Данные мероприятия планируется осуществить до 2030 года Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует к 2030 году ликвидировать 17 мусорных полигонов и свалок, а также увеличить долю утилизируемых бытовых отходов и сократить в два раза объемы их захоронений. Соответствующие изменения внесены в концепцию экологической безопасности округа.

«Изменена Концепция экологической безопасности Югры на период до 2030 года. К 2030 году планируется уменьшить в 2 раза долю направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, увеличить с 0 до 50% долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, ликвидировать 17 объектов накопленного вреда окружающей среде (свалки и полигоны)», — сообщается на официальном сайте правительства ХМАО.

Уточняется, что согласно изменениям, планируется также выпустить в водные объекты более 130 миллионов молодых ценных и особо ценных пород рыб. Изменения внесены с целью синхронизации с актами президента Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что акционерное общество «Югра-Экология» (ХМАО) разместило пять тендеров на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на общую сумму 913 миллионов рублей. Закупка охватывает три города в ХМАО: Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует к 2030 году ликвидировать 17 мусорных полигонов и свалок, а также увеличить долю утилизируемых бытовых отходов и сократить в два раза объемы их захоронений. Соответствующие изменения внесены в концепцию экологической безопасности округа. «Изменена Концепция экологической безопасности Югры на период до 2030 года. К 2030 году планируется уменьшить в 2 раза долю направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, увеличить с 0 до 50% долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, ликвидировать 17 объектов накопленного вреда окружающей среде (свалки и полигоны)», — сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. Уточняется, что согласно изменениям, планируется также выпустить в водные объекты более 130 миллионов молодых ценных и особо ценных пород рыб. Изменения внесены с целью синхронизации с актами президента Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что акционерное общество «Югра-Экология» (ХМАО) разместило пять тендеров на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на общую сумму 913 миллионов рублей. Закупка охватывает три города в ХМАО: Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.
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