В ХМАО потратят почти миллиард на мусор

Акционерное общество «Югра-Экология» (ХМАО) разместило 5 тендеров на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на общую сумму 913 миллионов рублей. Информация об этом появилась на едином портале государственных закупок.
«Всего было размещено 5 тендеров на сумму от 139 до 256 миллионов рублей. Закупка охватывает три города в ХМАО: Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск», — уточняется на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU рассказывало, что в сургутском дачном кооперативе «Рябинушка» неизвестные устроили несанкционированный полигон ТБО и зарабатывали на утилизации мусора. Власти города пообещали принять меры по устранению нарушения.
Акционерное общество «Югра-Экология» (ХМАО) разместило 5 тендеров на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на общую сумму 913 миллионов рублей. Информация об этом появилась на едином портале государственных закупок. «Всего было размещено 5 тендеров на сумму от 139 до 256 миллионов рублей. Закупка охватывает три города в ХМАО: Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск», — уточняется на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывало, что в сургутском дачном кооперативе «Рябинушка» неизвестные устроили несанкционированный полигон ТБО и зарабатывали на утилизации мусора. Власти города пообещали принять меры по устранению нарушения.