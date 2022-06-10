10 июня 2022
09 июня 2022

В ХМАО потратят почти миллиард на мусор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовые мигранты в
АО «Югра-Экология» разместила 5 тендеров стоимостью от 139 до 256 миллионов Фото:

Акционерное общество «Югра-Экология» (ХМАО) разместило 5 тендеров на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на общую сумму 913 миллионов рублей. Информация об этом появилась на едином портале государственных закупок.

«Всего было размещено 5 тендеров на сумму от 139 до 256 миллионов рублей. Закупка охватывает три города в ХМАО: Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск», — уточняется на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU рассказывало, что в сургутском дачном кооперативе «Рябинушка» неизвестные устроили несанкционированный полигон ТБО и зарабатывали на утилизации мусора. Власти города пообещали принять меры по устранению нарушения.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Акционерное общество «Югра-Экология» (ХМАО) разместило 5 тендеров на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на общую сумму 913 миллионов рублей. Информация об этом появилась на едином портале государственных закупок. «Всего было размещено 5 тендеров на сумму от 139 до 256 миллионов рублей. Закупка охватывает три города в ХМАО: Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск», — уточняется на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывало, что в сургутском дачном кооперативе «Рябинушка» неизвестные устроили несанкционированный полигон ТБО и зарабатывали на утилизации мусора. Власти города пообещали принять меры по устранению нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...