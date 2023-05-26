Силовики заинтересовались собаками, которые разодрали свердловчанку

26 мая 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Стая бродячих псов напала на свердловчанку 25 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи начали проверку по факту нападения стаей бродячих псов на свердловчанку возле садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Рассвет». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. «По поручению руководства следственного управления силовики начали проверку по поступившей информации о нападении стаи бродячих собак на женщину возле СНТ „Рассвет“», — пишет ведомство в Telegram. Силовики установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину. Инцидент произошел 25 мая возле СНТ «Рассвет». Женщину, из-за большой потери крови, в бессознательном состоянии увезли в медучреждение.

Следователи начали проверку по факту нападения стаей бродячих псов на свердловчанку возле садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Рассвет». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. «По поручению руководства следственного управления силовики начали проверку по поступившей информации о нападении стаи бродячих собак на женщину возле СНТ „Рассвет“», — пишет ведомство в Telegram. Силовики установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину. Инцидент произошел 25 мая возле СНТ «Рассвет». Женщину, из-за большой потери крови, в бессознательном состоянии увезли в медучреждение.