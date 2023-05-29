В Грузии описали сценарий войны с Россией

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Грузии никто не будет помогать в случае войны с Россией
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Страны Запада не будут помогать Грузии в случае военного конфликта, заявил Шалва Папуашвили Фото:

В случае военного конфликта России с Грузией другие страны мира не будут помогать последней. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

«Никто не будет воевать на стороне Грузии. Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие», — заявил Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра». Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Запада, на Украине льется кровь преимущественно солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Папуашвили подчеркнул, что после военного конфликта России и Грузии в 2008 году страны Запада не ввели санкции против Москвы. Напротив, лидеры западных стран объявили о перезагрузке отношений с Россией.

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В случае военного конфликта России с Грузией другие страны мира не будут помогать последней. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили. «Никто не будет воевать на стороне Грузии. Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие», — заявил Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра». Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Запада, на Украине льется кровь преимущественно солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Папуашвили подчеркнул, что после военного конфликта России и Грузии в 2008 году страны Запада не ввели санкции против Москвы. Напротив, лидеры западных стран объявили о перезагрузке отношений с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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