31 мая 2023

В Челябинске открылся фестиваль песочных скульптур. Фото

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Фестиваль песочных скульптур. Челябинск, песочная скульптура, персонажи сказок, о рыбаке и рыбке
Фестиваль проходит в городском саду им. А.С. Пушкина за драмтеатром Фото:

В Челябинске 1 июня 2023 в 12:00 в городском саду им. А.С. Пушкина за драмтеатром открылся фестиваль песочных скульптур-2023. Большинство скульптур сохранились с прошлого года, но появились и новые, передает корреспондент с места событий.

Среди новых — скульптуры на тему сказок «Репка», «Золотая антилопа», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Богатыри». Главной изюминкой этого года стало то, что во многие произведения искусства художники и скульпторы добавили интерактивных персонажей, например, червячка и ящерищу. Интерес вызывает и новая скульптура кота, у которого даже есть прототип. Такой же «персонаж» из семейства кошачьих живет дома у художницы, которая его создавала.

В день открытия фестиваля, который проходит в парке уже третье лето подряд, для детей будут организованы мастер-классы по созданию фигур из песка. Мероприятия для юных челябинцев в горсаду будут проходить вплоть до осени каждые выходные.

Фестиваль песочных скульптур. Челябинск
Часть скульптур осталось с прошлого года, их хранили в специальных условиях
Фото:
Фестиваль песочных скульптур. Челябинск
Такой же «персонаж» из семейства кошачьих живет дома у художницы, которая его нарисовала
Фото:
Фестиваль песочных скульптур. Челябинск
Скульптура «Тысяча и одна ночь» обращает наше внимание к восточным сказкам
Фото:
Фестиваль песочных скульптур. Челябинск
Произведение искусства на тему русской сказки «Богатыри»
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В Челябинске 1 июня 2023 в 12:00 в городском саду им. А.С. Пушкина за драмтеатром открылся фестиваль песочных скульптур-2023. Большинство скульптур сохранились с прошлого года, но появились и новые, передает корреспондент с места событий. Среди новых — скульптуры на тему сказок «Репка», «Золотая антилопа», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Богатыри». Главной изюминкой этого года стало то, что во многие произведения искусства художники и скульпторы добавили интерактивных персонажей, например, червячка и ящерищу. Интерес вызывает и новая скульптура кота, у которого даже есть прототип. Такой же «персонаж» из семейства кошачьих живет дома у художницы, которая его создавала. В день открытия фестиваля, который проходит в парке уже третье лето подряд, для детей будут организованы мастер-классы по созданию фигур из песка. Мероприятия для юных челябинцев в горсаду будут проходить вплоть до осени каждые выходные.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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