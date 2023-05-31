Фестиваль проходит в городском саду им. А.С. Пушкина за драмтеатром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 июня 2023 в 12:00 в городском саду им. А.С. Пушкина за драмтеатром открылся фестиваль песочных скульптур-2023. Большинство скульптур сохранились с прошлого года, но появились и новые, передает корреспондент с места событий.

Среди новых — скульптуры на тему сказок «Репка», «Золотая антилопа», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Богатыри». Главной изюминкой этого года стало то, что во многие произведения искусства художники и скульпторы добавили интерактивных персонажей, например, червячка и ящерищу. Интерес вызывает и новая скульптура кота, у которого даже есть прототип. Такой же «персонаж» из семейства кошачьих живет дома у художницы, которая его создавала.

В день открытия фестиваля, который проходит в парке уже третье лето подряд, для детей будут организованы мастер-классы по созданию фигур из песка. Мероприятия для юных челябинцев в горсаду будут проходить вплоть до осени каждые выходные.

Часть скульптур осталось с прошлого года, их хранили в специальных условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такой же «персонаж» из семейства кошачьих живет дома у художницы, которая его нарисовала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скульптура «Тысяча и одна ночь» обращает наше внимание к восточным сказкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU