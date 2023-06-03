03 июня 2023
02 июня 2023

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО удостоен государственной награды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Савченко награжден за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году Фото:

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко за выполнение особых задач в Донбассе в 2022 году награжден государственной наградой Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Луганской Народной Республики «За заслуги» II степени. Об этом сообщает правительство региона.

«Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко награжден государственной наградой Российской Федерации медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени и медалью Луганской Народной Республики „За заслуги“ II степени. Высоких наград он удостоен за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году», — сообщается в официальном telegram-канале правительства Тюменской области.

В настоящее время Савченко координирует работу организаций и правительства Тюменской области по сбору помощи для участников СВО. Под его контролем происходит обеспечение сформированных в регионе воинских подразделений дополнительным сложным техническим оборудованием и имуществом.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Владимира Кораблева. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко за выполнение особых задач в Донбассе в 2022 году награжден государственной наградой Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Луганской Народной Республики «За заслуги» II степени. Об этом сообщает правительство региона. «Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко награжден государственной наградой Российской Федерации медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени и медалью Луганской Народной Республики „За заслуги“ II степени. Высоких наград он удостоен за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году», — сообщается в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. В настоящее время Савченко координирует работу организаций и правительства Тюменской области по сбору помощи для участников СВО. Под его контролем происходит обеспечение сформированных в регионе воинских подразделений дополнительным сложным техническим оборудованием и имуществом. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Владимира Кораблева. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...