Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО удостоен государственной награды

04 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Савченко награжден за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко за выполнение особых задач в Донбассе в 2022 году награжден государственной наградой Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Луганской Народной Республики «За заслуги» II степени. Об этом сообщает правительство региона. «Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко награжден государственной наградой Российской Федерации медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени и медалью Луганской Народной Республики „За заслуги“ II степени. Высоких наград он удостоен за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году», — сообщается в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. В настоящее время Савченко координирует работу организаций и правительства Тюменской области по сбору помощи для участников СВО. Под его контролем происходит обеспечение сформированных в регионе воинских подразделений дополнительным сложным техническим оборудованием и имуществом. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Владимира Кораблева. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко за выполнение особых задач в Донбассе в 2022 году награжден государственной наградой Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Луганской Народной Республики «За заслуги» II степени. Об этом сообщает правительство региона. «Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции Николай Савченко награжден государственной наградой Российской Федерации медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени и медалью Луганской Народной Республики „За заслуги“ II степени. Высоких наград он удостоен за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году», — сообщается в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. В настоящее время Савченко координирует работу организаций и правительства Тюменской области по сбору помощи для участников СВО. Под его контролем происходит обеспечение сформированных в регионе воинских подразделений дополнительным сложным техническим оборудованием и имуществом. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Владимира Кораблева. Он занимает должность руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской области.