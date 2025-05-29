У самолета Новый Уренгой — Екатеринбург забарахлил двигатель в небе над Тюменью

У самолета Red Wings над Тюменью начались проблемы с двигателем
© Служба новостей «URA.RU»
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Капитан воздушного судна продолжил полет
Капитан воздушного судна продолжил полет Фото:

У самолета компании Red Wings, который следовал по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Екатеринбург над территорией Тюменской области начались проблемы с двигателем. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Red Wings, RRJ-95, неустойчивая работа двигателя. 29 мая 04.42 (мск.), 06.42 (местн.) Зона ответственности Тюменского рег. центра ЕС ОрВД. Экипаж доложил: неустойчивая работа правого двигателя на малом газу. Рейс RWZ1915 Новый Уренгой — Екатеринбург (Кольцово). Эксплуатант: Авиакомпания Red Wings», — указано в сообщении telegram-канала.

Там добавили, что капитан воздушного судна не стал объявлять сигналы бедствия и опасности. В пресс-службу авиакомпании Red Wings направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Обновлено 29 мая 2025 года в 17:48

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию об инциденте. «Во время выполнения рейса, пилоты обратили внимание на индикацию правого двигателя, требующую проверки. Экипаж быстро и профессионально выполнил необходимые процедуры и совершил штатную посадку в аэропорту Кольцово. Пассажиры продолжили путь в Новый Уренгой на резервном воздушном судне», — сообщили в Red Wings.

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У самолета компании Red Wings, который следовал по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Екатеринбург над территорией Тюменской области начались проблемы с двигателем. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Red Wings, RRJ-95, неустойчивая работа двигателя. 29 мая 04.42 (мск.), 06.42 (местн.) Зона ответственности Тюменского рег. центра ЕС ОрВД. Экипаж доложил: неустойчивая работа правого двигателя на малом газу. Рейс RWZ1915 Новый Уренгой — Екатеринбург (Кольцово). Эксплуатант: Авиакомпания Red Wings», — указано в сообщении telegram-канала. Там добавили, что капитан воздушного судна не стал объявлять сигналы бедствия и опасности. В пресс-службу авиакомпании Red Wings направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Обновлено 29 мая 2025 года в 17:48 В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию об инциденте. «Во время выполнения рейса, пилоты обратили внимание на индикацию правого двигателя, требующую проверки. Экипаж быстро и профессионально выполнил необходимые процедуры и совершил штатную посадку в аэропорту Кольцово. Пассажиры продолжили путь в Новый Уренгой на резервном воздушном судне», — сообщили в Red Wings.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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