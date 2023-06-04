Тюменские либерал-демократы могут массово покинуть реготделние

Тюменские либерал-демократы могут массово покинуть реготделение в знак протеста. Активисты ЛДПР возмущены политикой своего руководителя Владимира Сысоева, который все чаще делает ставку на ресурсных, а не на преданных партийцев. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.
«Перед выборами пришли несколько кандидатов с деньгами. Им обещают не только мандаты и проходные места, но и определенные полномочия внутри реготделения. А проработавшие в партии долгое время активисты остаются ни с чем», — поделился источник агентства.
Ранее тюменское отделение пережило сильнейший раскол. Вследствие чего в реготделении сменилось руководство, а несколько партийцев были исключены.
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