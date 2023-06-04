04 июня 2023

Тюменские либерал-демократы могут массово покинуть реготделние

Активисты ЛДПР в Тюмени недовольны политикой регионального руководителя Сысоева
© Служба новостей «URA.RU»
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Сторонники тюменской ЛДПР могут покинуть реготделение из-за несправедливости Фото:

Тюменские либерал-демократы могут массово покинуть реготделение в знак протеста. Активисты ЛДПР возмущены политикой своего руководителя Владимира Сысоева, который все чаще делает ставку на ресурсных, а не на преданных партийцев. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Перед выборами пришли несколько кандидатов с деньгами. Им обещают не только мандаты и проходные места, но и определенные полномочия внутри реготделения. А проработавшие в партии долгое время активисты остаются ни с чем», — поделился источник агентства.

Ранее тюменское отделение пережило сильнейший раскол. Вследствие чего в реготделении сменилось руководство, а несколько партийцев были исключены.

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Тюменские либерал-демократы могут массово покинуть реготделение в знак протеста. Активисты ЛДПР возмущены политикой своего руководителя Владимира Сысоева, который все чаще делает ставку на ресурсных, а не на преданных партийцев. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Перед выборами пришли несколько кандидатов с деньгами. Им обещают не только мандаты и проходные места, но и определенные полномочия внутри реготделения. А проработавшие в партии долгое время активисты остаются ни с чем», — поделился источник агентства. Ранее тюменское отделение пережило сильнейший раскол. Вследствие чего в реготделении сменилось руководство, а несколько партийцев были исключены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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