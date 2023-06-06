Судья приедет в колонию к фигуранту уголовных дел в челябинском ПФР

07 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Александр Орехов не может присутствовать в суде по состоянию здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России В Челябинске продолжается судебный процесс по уголовным делам в региональном отделении Пенсионного фонда России. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, все стороны процесса, включая судью Алексея Акатышева, готовятся посетить ИК №1, где содержится один из фигурантов, Александр Орехов, для его допроса. «Все стороны судебного процесса поедут в „гости“ к Орехову. Специально для его допроса готовится выездное заседание суда», — рассказал источник. По данным URA.RU, выездное заседание было запланировано из-за невозможности доставки Орехова из колонии в суд. Причиной этого стали проблемы со здоровьем бывшего замглавы челябинского ПФР. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. Орехов был осужден на четыре года. В суде удалось доказать его причастность к коррупции. По версии следствия, он вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении долгого времени получал взятки от представителя охранной организации. За это фирма получала контракты на охрану зданий ПФР.

В Челябинске продолжается судебный процесс по уголовным делам в региональном отделении Пенсионного фонда России. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, все стороны процесса, включая судью Алексея Акатышева, готовятся посетить ИК №1, где содержится один из фигурантов, Александр Орехов, для его допроса. «Все стороны судебного процесса поедут в „гости“ к Орехову. Специально для его допроса готовится выездное заседание суда», — рассказал источник. По данным URA.RU, выездное заседание было запланировано из-за невозможности доставки Орехова из колонии в суд. Причиной этого стали проблемы со здоровьем бывшего замглавы челябинского ПФР. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. Орехов был осужден на четыре года. В суде удалось доказать его причастность к коррупции. По версии следствия, он вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении долгого времени получал взятки от представителя охранной организации. За это фирма получала контракты на охрану зданий ПФР.