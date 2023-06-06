06 июня 2023

Судья приедет в колонию к фигуранту уголовных дел в челябинском ПФР

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, орехов александр
Александр Орехов не может присутствовать в суде по состоянию здоровья Фото:
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Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Челябинске продолжается судебный процесс по уголовным делам в региональном отделении Пенсионного фонда России. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, все стороны процесса, включая судью Алексея Акатышева, готовятся посетить ИК №1, где содержится один из фигурантов, Александр Орехов, для его допроса.

«Все стороны судебного процесса поедут в „гости“ к Орехову. Специально для его допроса готовится выездное заседание суда», — рассказал источник.

По данным URA.RU, выездное заседание было запланировано из-за невозможности доставки Орехова из колонии в суд. Причиной этого стали проблемы со здоровьем бывшего замглавы челябинского ПФР.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

Орехов был осужден на четыре года. В суде удалось доказать его причастность к коррупции. По версии следствия, он вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении долгого времени получал взятки от представителя охранной организации. За это фирма получала контракты на охрану зданий ПФР.

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В Челябинске продолжается судебный процесс по уголовным делам в региональном отделении Пенсионного фонда России. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, все стороны процесса, включая судью Алексея Акатышева, готовятся посетить ИК №1, где содержится один из фигурантов, Александр Орехов, для его допроса. «Все стороны судебного процесса поедут в „гости“ к Орехову. Специально для его допроса готовится выездное заседание суда», — рассказал источник. По данным URA.RU, выездное заседание было запланировано из-за невозможности доставки Орехова из колонии в суд. Причиной этого стали проблемы со здоровьем бывшего замглавы челябинского ПФР. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. Орехов был осужден на четыре года. В суде удалось доказать его причастность к коррупции. По версии следствия, он вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении долгого времени получал взятки от представителя охранной организации. За это фирма получала контракты на охрану зданий ПФР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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