Судья приедет в колонию к фигуранту уголовных дел в челябинском ПФР

В Челябинске продолжается судебный процесс по уголовным делам в региональном отделении Пенсионного фонда России. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, все стороны процесса, включая судью Алексея Акатышева, готовятся посетить ИК №1, где содержится один из фигурантов, Александр Орехов, для его допроса.
«Все стороны судебного процесса поедут в „гости“ к Орехову. Специально для его допроса готовится выездное заседание суда», — рассказал источник.
По данным URA.RU, выездное заседание было запланировано из-за невозможности доставки Орехова из колонии в суд. Причиной этого стали проблемы со здоровьем бывшего замглавы челябинского ПФР.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.
Орехов был осужден на четыре года. В суде удалось доказать его причастность к коррупции. По версии следствия, он вместе с управляющим отделением ПФР области Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым на протяжении долгого времени получал взятки от представителя охранной организации. За это фирма получала контракты на охрану зданий ПФР.
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